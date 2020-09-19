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禁令20日生效！TikTok堅決提告 騰訊持續溝通

鉅亨網編譯羅昀玫
禁令20日生效！TikTok堅決提告 騰訊持續溝通。(圖片：AFP)
禁令20日生效！TikTok堅決提告 騰訊持續溝通。(圖片：AFP)
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TikTok商務部美國中國應用程式社交影音短影音數據國家安全協力廠商合作夥伴訴訟

週五 (18 日) 美國政府以國家安全為由，從 9 月 20 日開始封禁中國社交應用微信 (Wechat) 和短影音平台「抖音」海外版 TikTok。對此，TikTok 與騰訊晚間發表最新聲明。

美國商務部決定本周 (20) 日起禁止 TikTok 和微信 (Wechat) 在美國境內應用商店的下載、更新。同時，本周 (20) 日起禁止微信 (Wechat) 在美國提供服務，11 月 12 日起禁止 TikTok 在美國提供服務。

TikTok 週五回應稱，我們反對這個決定並對此深感失望。TikTok 致力於保護用戶的隱私和安全，為人們帶來歡笑，並幫助平台創作者發展有意義的事業。

(圖片：AFP)
TikTok 禁令 20 日生效！(圖片：AFP)

TikTok 提案中承諾在透明度和責任方面做出努力，其中包括協力廠商審計、程式碼安全驗證，並允許美國政府監督美國使用者數據的安全。還透過美國技術供應商將負責 TikTok 美國使用者的資料儲存、運營與合規。

美國政府此前行政令未經正當程式頒布，可能剝奪美國民眾及小企業發聲和生存的重要平台。TikTok 將繼續堅持訴訟，維護用戶、創作者、合作夥伴以及公司的正當權益。

(圖片：AFP)
Wechat 禁令 20 日生效！(圖片：AFP)

微信 (Wechat) 母公司騰訊則回應，作為一款服務於海外各地使用者的應用，WeChat 一直遵守當地法律法規，其資料政策與程式符合全球最嚴格的隱私標準。

為了保障美國用戶的基本通信權益不受影響，這段時間我們與美國政府進行了多輪溝通，尋求妥善的解決方案。但很遺憾，雙方尚未達成共識，騰訊將會繼續與美國政府溝通，以爭取長期解決方案。

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