禁令20日生效！TikTok堅決提告 騰訊持續溝通

週五 (18 日) 美國政府以國家安全為由，從 9 月 20 日開始封禁中國社交應用微信 (Wechat) 和短影音平台「抖音」海外版 TikTok。對此，TikTok 與騰訊晚間發表最新聲明。

美國商務部決定本周 (20) 日起禁止 TikTok 和微信 (Wechat) 在美國境內應用商店的下載、更新。同時，本周 (20) 日起禁止微信 (Wechat) 在美國提供服務，11 月 12 日起禁止 TikTok 在美國提供服務。

TikTok 週五回應稱，我們反對這個決定並對此深感失望。TikTok 致力於保護用戶的隱私和安全，為人們帶來歡笑，並幫助平台創作者發展有意義的事業。

TikTok 禁令 20 日生效！(圖片：AFP)

TikTok 提案中承諾在透明度和責任方面做出努力，其中包括協力廠商審計、程式碼安全驗證，並允許美國政府監督美國使用者數據的安全。還透過美國技術供應商將負責 TikTok 美國使用者的資料儲存、運營與合規。

美國政府此前行政令未經正當程式頒布，可能剝奪美國民眾及小企業發聲和生存的重要平台。TikTok 將繼續堅持訴訟，維護用戶、創作者、合作夥伴以及公司的正當權益。

Wechat 禁令 20 日生效！(圖片：AFP)

微信 (Wechat) 母公司騰訊則回應，作為一款服務於海外各地使用者的應用，WeChat 一直遵守當地法律法規，其資料政策與程式符合全球最嚴格的隱私標準。

為了保障美國用戶的基本通信權益不受影響，這段時間我們與美國政府進行了多輪溝通，尋求妥善的解決方案。但很遺憾，雙方尚未達成共識，騰訊將會繼續與美國政府溝通，以爭取長期解決方案。