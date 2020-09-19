川普：明年四月就緒 全美接種新冠疫苗

週五 (18 日) 美國總統川普預估，明年四月將備妥足夠的新冠疫苗，提供所有美國人接種。

川普週五召開記者會時表示，美國將在年底前生產至少一億劑新冠疫苗，並在明年四月備妥足夠的疫苗，供所有的美國人接種。

川普強調，今年底每月將提供數億劑疫苗，預計到明年 4 月將為每位美國人提供足夠的疫苗，我再說一次，即使在後期，疫苗配發速度也將會一樣迅速。

川普強調，今年底美國將提供數億劑疫苗 (圖片：AFP)

川普稱，大量的疫苗將透過美國強大軍隊運送，我們再次在疫苗方面非常先進，我們認為在不久的將來會有這種疫苗的出現。

然而，川普的說法與近期 CDC 官員說法不一致。CDC 主任雷德菲爾德 (Robert Redfield) 本周早些時候說，美國最早要到 11 月或 12 月才會開始給人接種疫苗，而且始發疫苗將限定醫療人員、老年人等特定族群施打。

雷德菲爾德最初表示，疫苗要到明年夏天或初秋才能廣泛使用，但在川普稱雷德菲爾德說錯了。

川普稱，我認為他 (雷德菲爾德) 這麼說時犯了一個錯誤。這只是不正確的訊息，我認為他對這條消息可能感到困惑，也許說錯了。

川普稱，美國已準備好在疫苗問世後立即開始生產，可能會在 10 月以後宣布，一旦我們開始宣布，我們就準備好了。

目前，美國政府「曲率極速行動」(Operation Warp Speed) 斥資數十億美元，資助輝瑞（Pfizer）、Moderna 和阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 3 家藥廠研發新冠疫苗，Moderna、輝瑞已進入第三階段人體試驗，力拚 10 月底讓疫苗問世。

截稿前，Moderna (MRNA-US) 和輝瑞 (PFE-US) 並未對此消息給予回應。