市場追捧IPO 遊戲引擎開發商Unity掛牌首日漲逾31%

遊戲引擎開發商 Unity (U-US) 週五掛牌上市首日，收高 31.44%。

該公司本週三將 IPO 價格範圍定在 44 至 48 美元，接著前一日拉高到 52 美元，週五以 75 美元開始交易，最終收在 68.35 美元。

該公司宣布，自股票開盤到 9 月 30 日，員工和前員工 (不包括執行長和董事) 可以最多出售其已擁有股份 15％。(通常員工與內部人士受限於封鎖期，通常 6 個月不能交易。)

該公司在紐約證交所交易代碼為 U，根據其 S-1/A 上市文件，投資者包括 DFJ、紅杉資本和銀湖。

Unity 執行長 John Riccitiello 表示，「公開上市的主要是因為這是公司正確的選擇，而不是衝著我們能籌資多少而上市。」他讚賞公布財務的「紀律」，而「公眾貨幣」能讓他聘僱更多人才。

成立於 2004 年的 Unity，過去 10 年來已是遊戲創作中的要角，它給予開發商可為手機、電玩主機和網站打造 3D 遊戲的工具，無須為每一個平台分別編碼。

根據其招股說明書，該公司擁有超過 150 萬的每月活躍開發商，其工具每月下載次數超過 30 億次。

當中不乏遊戲知名大作，像是任天堂《瑪利歐賽車巡迴賽》（Mario Kart: Tour）、《超級瑪利歐酷跑》（Super Mario Run）、《動物森友會 口袋露營廣場》、動視《決勝時刻：Mobile》及知名的 Niantic《精靈寶可夢 GO》（Pokémon GO）

該公司今年上半年營收年增 39% 至 3.513 億美元，對其產品支出在 10 萬美元以上的顧客數量自 515 增加至 716。Unity 上半年淨損已自去年同期的 6710 萬美元縮減至 5410 萬美元。

Unity 掛牌上市結束了 IPO 最繁忙的一週之一。此前為數據存儲軟體公司 Snowflake (SNOW-US) 在週三的 IPO，當日飆漲 111%，隔日回吐 10.39%，週五約漲 5.5% 至 240.00 美元。