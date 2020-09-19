亞馬遜勝利！全自動駕駛計程車將在加州上路測試

亞馬遜 (AMZN-US) 的自駕車部門 Zoox 公司，周五 (18 日) 獲加州當局允許無須隨車安全人員的情況下上路測試，為第四家加州准許測試真正無人駕駛服務的公司。

加州機動車輛管理局 (DMV) 表示，兩輛 Zoox 自駕車將可上路測試；Zoox 先前的測試需要隨車安全駕駛在位子上，必要時主導車輛的運作。Zoox 只能在聖馬刁郡 Foster 市總部附近劃定的區域進行道路測試，而且需要在天氣狀況允許、時速不超過 45 公里的狀況下進行。

加州約有 60 家公司獲准測試配有安全駕駛的自駕車，但包括 Zoox 在內，真正可以測試無人駕駛的公司只有四家，其餘是 Alphabet(GOOGL-US)Waymo，以及中國新創公司 AutoX 和 Nuro。

亞馬遜正積極發展自駕技術，以增強自動化包裹遞送能力，並發展叫車事業。該公司 6 月下旬證實以 13 億美元收購 Zoox，去年初曾參與 Aurora Innovation 公司募資。

在科技股一片拋售潮中，亞馬遜股價周五 (18 日) 收盤下跌 1.79% 至 2954.91 美元。