TikTok提訴訟！美國執行長廣邀臉書、Instagram響應

TikTok 美國執行長 Vanessa Pappas 週五 (18 日) 呼籲臉書 (US-FB) 與旗下 Instagram 一同加入針對川普政府禁令的訴訟行列。

美國商務部週五宣布自本週 20 日起禁止 TikTok 和微信 (Wechat) 在美國境內應用程式商店的下載、更新。並且在未解決國家安全威脅疑慮前，商務部將於 11 月 12 日起禁止 TikTok 於美國提供服務。

針對美國商務部的最新禁令，TikTok 在聯邦法院向美國政府提起行政訴訟，稱其違反憲法規定的正當程序權。

Instagram 發言人 Adam Mosseri 在推文中寫道：「美國封殺 TikTok，對於 Instagram、Facebook 和廣義的網路而言都是非常不利的」。他補充說：「Instagram 用戶絕大多數人位於美國境外，我們大部分的潛在用戶增長也在海外。」

他認為，各國提出強烈要求禁止 TikTok 服務的長期成本，可能會大於削弱一位競爭對手所得的優勢。

TikTok 美國執行長 Vanessa Pappas 對此回應道：「我們同意這道禁令對整個產業不利，因此我們邀請臉書與旗下 Instagram 公開響應我們對禁令的挑戰，並支持我們的訴訟。」

Pappas 的老闆，臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 此前對於 TikTok 的遭遇並不感到同情。他曾在喬治城大學的演講中直言，TikTok 並不像臉書那樣致力於言論自由，並抨擊 TikTok 與美國價值觀不一致，更稱「在該平台上提到抗議活動的內容皆會面臨審查，即使在美國也是如此。」

臉書發言人拒絕對 Pappas 的回應發表評論，但根據 BuzzFeed 網站 8 月的報導，祖克柏曾在 8 月員工會議上表示，美國對 TikTok 的禁令，會樹立「一個非常糟糕的長期先例」，無論最終解決方案是什麼，都將以非常謹慎的態度和最大的力度來處理。

TikTok 此前表示，美國政府行政令未經正當程序頒布，可能剝奪美國民眾及小企業發聲和生存的重要平台。TikTok 將繼續堅持訴訟，維護用戶、創作者、合作夥伴以及公司的正當權益。