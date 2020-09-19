勞保年改暫緩 退休理財不能停 屆退族可善用利變增額壽險享樂退

勞保年改因為各界意見分歧，勞動部本周決定年底暫緩修法，雖然看似對退休金遭大砍的壓力可以稍緩一口氣，但是退休理財的重要性依舊不能停下腳步，尤其對屆退族來說，退休準備所剩時間不多，勞保年改難保何時再重新啟動，面對不確定性仍高，元大人壽建議，屆退族可利用利變增額壽險為自己打造安穩退休生活。

根據內政部統計資料顯示，2019 年國人的平均壽命為 80.9 歲，其中男性 77.7 歲、女性 84.2 歲，創歷年新高，與聯合國公布的全球平均壽命相較，男、女性分別比全球平均值高出 7.5 歲及 9.2 歲。長壽最擔心的兩件事分別為「活得太久退休金不夠用」及「長期臥床乏人照顧」，透過保險商品兼具保障與資產累積的特性，將可降低長壽帶來的風險。

元大人壽建議屆退族針對透過「四問」來確認自己退休金的準備方向及規劃是否足夠，一是距離自己預設的退休年齡還有多少時間？二是目前準備的退休金是否足夠？三是若退休金仍有缺口該如何補齊？四是除了退休金準備，有沒有規劃醫療與照護預備金？

元大人壽表示，計算距離退休所剩的時間，就能清楚知道自己還有多少時間可進行準備，有效掌握時間複利效果；其次是將退休三支柱的每一分錢，如社會保險、職業退休金，以及個人儲蓄、投資或商業保險等合計，檢視距離自己的理想退休生活支出尚有多大差距；然後挑選較適合屆退族的商品。

元大人壽舉例，例如美元利變型增額終身壽險就很適合屆退族的需求，該商品可依保戶距離退休的時間長短做選擇，較年輕的客群可以選擇較長的繳費年期，拉長退休金準備時間，降低每年的保費負擔。此外，由於此商品為美元計價保單，近期又是美元匯率相對低點，透過美元保單達成資產多元配置更輕鬆。