失智至少要備600萬照護費 可以2招超前部署

國際失智症協會 (ADI) 發起每年 9 月為國際失智症月，公勝保經估算，失智至少要備妥 600 萬元起跳的照護費，對一般家庭負擔非常大，建議可以利用保單轉嫁失能風險以及透過安定信託等財務規劃等兩大超前部署，避免淪為下流老人。

依據 2019 年國際失智症協會報告，估計全球有超過 5000 萬名失智者，每三秒就有一人罹患失智症，公勝保經建議民眾將商業保險的超前佈署，降低不幸失智後的生活與經濟衝擊，列為必修的課題。

公勝保經沛鑫事業部經理張芸瑄表示，隨著失智人口比例越來越高，若每月需要 5 萬元照護費用計算，一年開銷達 60 萬元，65-74 歲老人失能後平均可再活 10 年以上，也就是說至少要準備 600 萬來因應風險，對一般家庭負擔非常大。

公勝財顧財務顧問黃馨誼也建議，應依照每個家庭實際狀況進行財務評估，其中，風險管理應佔總資產的 10%，並準備 3-6 個月月開銷做為緊急預備金，將無法承擔的風險轉嫁給保險公司，及早將保障規劃完整，為預防失智症提前作好準備。

首先，建議可利用保單轉嫁失能風險，張芸瑄建議，以不還本型的失能險為主險、重大傷病險、醫療實支實付、再搭配產險的意外險，就可以全方位啟動醫療前中後的完全照顧。基本款的保障包括失能險月給付至少 5 萬、及重大傷病險至少 100 萬，醫療保障必須要有實支實付醫療險，一天住院至少給付 4000 元、雜費至少 20 萬以上，意外險身故保障建議 300 萬、意外住院日額 2000 元，年繳保費不到 5 萬元就能讓失能保障更為完整，還能同時享有實支醫療、重大傷病、意外險等完整保障。

第二個超前部署就是守護失智症患者的財務安全，黃馨誼建議透過以下 4 種方式提前規劃，守護財產：

一、意定監護：自己選擇監護人，作為長期照護、資產管理、老有所終。

二、設定安養信託：委託專業機構管理財產，以支應其醫療、生活、看護等安養費用，並依信託契約管理財產。

三、不動產預告登記：對不動產採行「預告登記」、對金融機構要求「當事人註記」，防止不動產被惡意侵奪。

四、預定遺囑：可以依照自己的意願，決定自己死後所遺留下來的財產要如何分配，也能做好個人資產盤點，引領人生最後一階段，把愛留給最愛的家人。

台灣人愛買保險世界第一，但大多數人對於投保的內容及保額卻不甚清楚，公勝保經提，民眾應隨著環境的變遷，如醫療科技進步、國人均壽延長、年齡的增長、收入改變、體況改變、責任的不同 (結婚、生子或退休)，定期檢視保障是否完整。