訂KPI要求公股銀延攬香港專業人才？ 財部澄清絕無此事

媒體報導，政府為延攬香港專業金融人才，疑對公民營行庫下指導棋並訂定相關 KPI，財政部今 (20) 日澄清絕無此事，並強調基於保本國勞工權益，招攬人才將以本國籍人才為主。

國民黨前副祕書長蔡正元日前指稱，財政部下令，要求每家公股行庫至少需晉用 20 名香港專業人士，且年薪不得低於 650 萬元，並針對此一任務訂定 KPI，要求銀行達標。

針對外界指控，財政部日前除了在臉書粉專澄清，今天再度發布新聞稿澄清表示，香港匯集財富管理及金融商品規劃等金融菁英人才，並具備前瞻性國際視野及流利語言等優勢，這些人才都是我國目前較缺乏者，如能延攬可望對我國勞動市場及經濟發展有正面助益。

財政部指出，為掌握此契機，經各公股金融機構初步盤點需要投資銀行、高階財富管理、金融科技、新金融商品設計等高階人才。

財政部說明，人才聘用延攬涉及法規、團體協約及薪資結構等限制，將請各金融機構的公股代表，衡酌事業特性及利基，並事先與工會協商後，依程序報經董事會同意後才會實行。

財政部強調，對於延攬、晉用香港專業金融人才並未訂定人數、薪資 KPI，同時考量經營風險、國安疑慮及本國勞工權益保障等問題，公股金融機構均會納入評估，初步多規劃以吸引本國籍人才回流為主，財政部原則予以尊重。