〈觀察〉金管會4年拔掉4董座不手軟 懲處預算將再擴大 金融業皮得繃緊

金融界上周最大震撼彈莫過於金管會出重手開鍘新壽，對新壽董事長吳東進處以停職的重罰，其實，回顧金管會近 4 年懲處金融業不手軟，從 2017 年至今 4 年以來已有 4 位董事長遭解職或停職。金管會近年力推公司治理，明年度編列罰款收入預算更一口氣擴大至 2.5 億元、年增 24% 之多，創歷年新高紀錄，展現強化整頓金融業的決心，金融業勢必要繃緊神經以免苦吞罰單。

吳東進在今年 6 月股東會後才宣布卸下新光金控董事長職務，但保有新光人壽董事長職位，沒想到金管會日前認定新壽成立的資產負債管理委員會（資負會），不僅未經董事會核定，且成員半數都由董事長吳東進指定，其權力凌駕於董事會，長期破壞公司內控結構，重罰新壽新台幣 2760 萬元，還對吳東進祭出停職處分至任期屆滿，且遭停職期間公司不得支付吳東進報酬與福利。

其實，金管會從 2017 年至今，已嚴懲 4 位金融業董座，除了今年的吳東進，其餘還包括：2017 年 6 月涉三寶超貸案的永豐金前董事長何壽川、2018 年的遠雄人壽前董事長趙藤雄、2019 年的南山人壽前董事長杜英宗，可以看出金管會直接從董座下手毫不手軟。

其中，永豐金在 2017 年涉入的 3 大案件，包括三寶超貸案涉及利害關係人交易、永豐金證香港子公司違法引陸資炒大同、及輝山乳業踩雷案。

當年的 6 月 20 日，金管會宣布，何壽川涉入三寶超貸案遭到收押，認為何壽川已無法繼續有效經營永豐金，因此解職何壽川擔任的永豐金董事長、董事職務，依規定，解職後，5 年內禁止回鍋金融圈。

2018 年 4 月，遠雄人壽因涉收取及管理保戶資金，但辦理「自地自建」不動產投資開發及利害關係人交易等業務違反保險法令規定，未能遵守內稽內控，也遭金管會重罰 1440 萬元，當時創下保險業史上最高裁罰金額紀錄，金管會亦限制 3 年內不得新增不動產投資，解除行董事長趙藤雄及趙信清（趙藤雄次子）總經理職務，父子兩人 5 年內也不能回到金融圈。

2019 年 9 月，南山人壽則因新系統上線問題不斷，遭金管會重罰新台幣 3000 萬元，刷新保險業最高裁罰金額紀錄，董事長杜英宗更被停職 2 年，時任金管會主委的顧立雄更直接點出杜英宗在公司治理的重大缺失，包括他是主要決策負責人，但強勢的領導作風，讓相關投資決策有太多個人判斷，尤其新系統更新，也沒有尊重外部專家及內部法遵意見，因此金管會直接拔掉杜英宗職務，讓他 2 年內都無法插手南山事務。

金管會對金融業董事長出重手開鍘只是「起手式」，其實這一、兩年，金管會裁罰金額屢屢創高，去 (2019) 年一整年，銀行局、保險局、證期局共開出 376 張罰單，金管會的罰款收入達 3 億 42 萬元，為史上第三高，也是 11 年來新高，是近 11 年來首度突破 3 億元，實際執行的決算數比預算數足足多出快 1 億元。

金管會前主委顧立雄任內，便強力整頓金融業法遵及內控稽核，同時強調維護金融消費者權益，近年陸續修法，銀行業罰鍰上限由 1000 萬元提高到 5000 萬元，保險業罰鍰上限由 1500 萬提高到 3000 萬元，使去年金融罰鍰總金額累計達歷史紀錄。

金管會主委黃天牧 520 擔任金管會主委以來至 9 月 17 日止，四個月對金融業合計開出 60 張罰單，金融三業合計已苦吞超過 1.8 億元罰款，距 2 億 212 萬元全年罰款收入預算目標，達標率已近九成。

而金管會明年度編列罰款收入預算也已經出爐，以 2.5 億元創下歷年新高，且比今年度預算大增 24%，增幅創 13 年來最高，其中，尤以保險業罰款收入預算增加最多，編列了 1 億 478 萬元，占了 4 成以上。

外界多認為，現任主委黃天牧銀行、證券、保險各局處都歷練過，且當過 7 年的保險局長，是歷屆保險局長位子坐最久的一位，堪稱最懂保險的金管會主委，金融業者尤其保險業的弊端勢必難逃黃天牧眼皮子底下，所有業者都必須加強法遵、重視消費者權益，避免吃罰單。