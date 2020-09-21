盤前財經大事搶先讀2020年09月21日

今日操盤前瞻

股臨會：友勁

除權息：世豐、台灣虎航

〈台股風向球〉季底作帳戰場轉向櫃買 內資認養股擔責續看萬三

上周台股指數在台幣狂飆激勵下，周漲 199.67 點，一度衝破萬三關卡直逼前高，法人指出，內資在集中市場和櫃買市場的操作相反，有對大型股結帳、對中小型股季底作帳的意味，內資認養股接下來行情可期。閱讀全文...

〈觀察〉台積電擴產腳步不停歇 混凝土、鋼構廠成另類概念股

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 在台擴廠腳步不停，不僅為相關設備及電子供應鏈帶來商機，建廠所需的大量鋼構、混凝土，也為國內相關廠商帶來穩定需求，成為另類「台積概念股」。閱讀全文...

全台首例 台泥花蓮水泥窯協同處理廢棄物 BOO 案環評過關

台泥 (1101-TW) 花蓮縣和平水泥廠協同處理廢棄物 BOO 案，昨 (20) 日在花蓮縣政府環保局召開「109 年環境影響評估審查委員會」第二次會議後通過，台泥和平廠運用水泥窯高溫協同處理生活垃圾，寫下全台首例。閱讀全文...

〈觀察〉強碰電商 Q4 傳統旺季 今年百貨周慶見二大新趨勢

時序進入百貨周年慶旺季，台北 101、微風等業者均已開跑，而台北京站、統一時代百貨、新光三越也將登場，從今年的周年慶可看到二大新趨勢，包括部分百貨將檔期提前、滿千送百回饋加大超越以往。閱讀全文...

美加州聯邦法官發禁令 阻止美國政府下架微信

美國政府先前要求，各手機系統平台須自今日起下架通訊軟體微信 (We Chat)，美國加州聯邦法院法官 Laurel Beeler 昨 (20) 日發出禁制令，認為美國政府要求封殺微信的行為違憲，並阻止商務部要求兩大系統平台包含 iOS 與 Android，必須下架微信 APP。閱讀全文...



