〈國泰金經濟調查〉兩樣情！景氣展望微升 股市情緒因美中關係連3降

國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日公布 9 月國民經濟信心調查結果，因為歐美疫情有緩解跡象使景氣展望微升，不過對股市情緒卻是兩樣情，由於美中情勢緊張，民眾股市樂觀指數連 3 月下滑。

國泰金指出，國發會最新公布的 7 月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標微幅上揚，景氣緩步復甦，本月景氣現況指數因此連 5 月改善至 5.6，近期歐美疫情有逐步緩解跡象，展望指數微幅上升至 3.1，優於 8 月的 1.9；民眾薪資上漲預期指數也從 8 月的 - 6 走高至 - 3.3，連 5 月上揚。不過，大額消費意願指數則比 8 月的 1.1 轉為負值、下降至 - 0.3，顯示近期台灣防疫措施緊縮與振興政策效果遞減令民眾大額消費行為趨緩。

國泰金進一步指出，逾八成民眾預期今年經濟成長可保 1，疫情影響下民眾認為通膨緩和。主計總處估計 2020 年經濟成長 1.56%，通貨膨脹率 - 0.19%，本月調查結果顯示，民眾對於 2020 年台灣經濟成長率的平均預期值維持在 1.4%，有 85% 的民眾認為經濟成長率會達到 1% 以上。民眾對於 2020 年平均通膨預期值維持在 0.4%，預期今年通貨膨脹率將低於 1% 的民眾則微降至 90%，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

至於對台股展望，國泰金表示，民眾對股市的樂觀情緒因美中緊張情勢而續滑，風險偏好小幅上升。歐美疫情雖然有逐步緩解跡象，然美中緊張情勢仍在，台股跟隨主要國家股市高檔震盪。本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數連 3 月下滑至 - 3.8，風險偏好指數小幅上升至 6.7。