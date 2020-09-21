【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 上周五美股科技股持續走弱，加上四巫日波動加劇，臨近尾盤四大指數快速拉回，終場跌幅介於 - 0.88%~-1.51%。其中，高通、APPLE、NVIDIA、谷歌、AMD 跌幅超過 2%；TSM 下跌 2.05%。9/22” 電池日” 到來特斯拉上漲 4.42%。

2. 上周五晨間台股平盤附近開出後，在低價電子股 2303 聯電與塑化權值股合力拉升下，指數一路走高至 12927 點。但在 11 點過後，中國宣布將在台海附近實戰演習，市場氣氛轉趨觀望，加上尾盤富時指數調整權重，最終加權指數收在 12875.62 點，僅上漲 2.88 點，漲幅收斂至 0.02%。

3. 在 OTC 指數方面，開高走高尾盤收在相對高，終場報 168.91 點，漲幅 0.76%，連續拉出第五根紅 K 棒。目前上方壓力在 170 整數關卡，下方支撐為 166 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收小紅十字線，暫時守穩 5 日線之上。

(2) 量能：成交量小幅擴增 2,017.52 億元，後續宜快速補量，較有利多方攻勢再啟。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉後 D 值維持上升、MACD 柱狀體零軸之上走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 14.19 億元；外資 - 8.36 億元、投信 - 9.75 億元、自營商 + 3.92 億元。

5. 塑化：受惠 PVC 大缺貨，五大泛用塑酯報價上揚，1301 台塑產能被搶光，上周五股價開高走高，帶動 1326 台化、6505 台塑化接力上漲；此外，二線塑化 1310 台苯、1315 達新、1314 中石化等個股維持輪漲態勢。

6. 生技：電子股失寵，市場移往整理多時的生技族群，4128 中天、6492 生華科、4743 合一、4192 杏國、8406 金可 - KY 表現亮眼。

7.MOSFET：筆電、PC 終端產品需求持續大增，使市場供給全面吃緊，讓國際 IDM 大廠再度延長交期，6435 大中、8261 富鼎及 3317 尼克森再度吸睛。

8. 操作建議：國際股市持續高檔震盪，台股成交量低迷，個股震盪加劇。可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股，選擇拉回量縮布局；另外，短線原物料報價走高與台幣強升，資金仍有機會著墨傳產、內需等族群，慎防持股過高風險。

9. 遊戲機大缺貨 超微追單台積：新冠疫情蔓延，宅經濟商機升溫，讓索尼新款遊戲機 PlayStation 5 一開放預購就賣到全球缺貨，本周即將開放預購的微軟 XBOX Series X 預期也將搶購一空。索尼及微軟新一代遊戲機買氣看旺，為兩家業者打造核心中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）的超微（AMD）大單在手，持續追加對晶圓代工廠 2330 台積電 7 奈米投片量。

10. 穩懋吃蘋果 Q4 營運衝高：砷化鎵龍頭廠 3105 穩懋今年因新增 iPhone 12 前後鏡頭 ToF 感測器或 LiDAR 掃描儀，近期開始量產出貨，以滿足蘋果需求；市場預估穩懋第 4 季營運有機會維持高檔，若 iPhone 新機銷售比預期更好，有望獲得蘋果追單，建議拉回偏多操作。

11. 新顯卡連發 茂達大中 H2 吃補：輝達（NVIDIA）、超微（AMD）預計將於下半年先後端出 7 奈米製程的新架構繪圖晶片，讓顯卡市場注入一股新活水。市場法人指出 IC 設計廠 6138 茂達成功以風扇馬達驅動 IC 打進輝達、超微顯卡供應鏈，金氧半場效電晶體（MOSFET）廠 6435 大中、5299 杰力也有望大啖訂單，替下半年業績大進補。

