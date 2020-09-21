〈國泰金經濟調查〉台股挑戰萬三 近3成民眾不懼高想將定存轉入股市

國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日公布 9 月國民經濟信心調查結果，雖然台股目前維持在萬二挑戰萬三的歷史高檔區震盪，但卻有 27.3% 民眾仍想將現金或定存轉入股市投資。

國泰金表示，有近 5 成、48.5% 民眾認為牽動 2021 年台灣經濟成長最主要的潛在風險是新冠肺炎疫情再次惡化，28.4% 的民眾擔心美中衝突進一步擴大，9.4% 的民眾則憂慮供應鏈重組會提高成本，進而削弱企業獲利，僅 1.4% 的民眾認為其他新興市場動盪會影響台灣 2021 年的經濟成長。

至於認為影響 2021 年台股指數走勢最主要原因，有 34.3% 的民眾認為全球財政與貨幣政策的寬鬆程度是最主要原因，23.8% 的民眾覺得是美國股市走勢，20.3% 民眾認為兩岸關係的穩定度重要，17% 的民眾則看重台灣經濟成長及企業獲利。

台股數度挑戰萬三，有 31.2% 民眾認為未來半年台股仍會持續上漲，但是有 35% 認為未來半年會下跌，近 2 成則認為台股會維持高檔震盪不變；買股意願方面，雖然有超過 52.1% 操作不變，但卻有 27.3% 民眾不懼指數高檔，想將定存轉入股市。