無差別賣壓衝擊債券評價 法人看好明年重啟漲勢

疫情衝擊全球經濟，投資人擔憂企業營運前景，引發債市一波無差別拋售潮，債券評價更因此一落千丈，但投信認為，全球仍有 15% 投資等級債利差超過 200 基點 (bps)，如果經濟能在年底築底後復甦，預估 2021 年市場可望有一波反彈空間可期。

施羅德投信表示，疫情讓投資人拋售資產換取現金、債市流動性惡化、買賣價差嚴重擴大，加上市場預期違約機率將大幅提高，導致投資級或高收益級債券利差急遽上升，甚至有短天期債券利差高過於長天期債券利差的現象。

施羅德投信認為，雖然目前利差已經收斂，然而全球仍有約 15％投資等級債的利差超過 200 基點 (bps)，提供許多投資機會。隨著全球經濟今年可能出現衰退落底，預估 2021 年市場可望迎向復甦，債市反彈可期，建議逢低佈局評價便宜債券。

進一步觀察市場動態，目前除第二波感染疑慮利空干擾外，各國央行大手筆救市，尤其聯準會首次購買企業債、高收益債，加上官方的財政支持，包括鉅額的公共支出與借貸措施，有助減緩經濟衰退。

舉例來說，美國關於疫情的財政支出金額高達 15% 的 GDP；歐洲國家包括是義大利及德國針對疫情的財政刺激政策規模更加龐大，兩者分別支出約 37% 和 45% 的 GDP。

施羅德環球收息債券投資副主管 JulienHoudain 分析，未來若利差緊縮，資本利得空間可期；至於高收益債，則以 BB 評級債高收益債最高級別為主，原因在於雖然政府已提供紓困措施，但預期違約率仍將持續上升。

施羅德投信預估，全球經濟今年可能出現衰退落底，2021 年市場將迎來復甦契機，全球經濟將躍升為成長 5.3%，持續的寬鬆政策將支持股債資產，長線而言充沛流動性亦可支撐金融市場。

整體而言，在全球央行救市行動持續支撐債市表現，在低利率、股息縮水的環境下、市場對收益需求也將強力支撐債市；而觀察目前債券評價仍處於相對歷史而言的便宜水準，因此持續看多債市展望。