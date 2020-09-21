統一超打造美食中繼平台 7-11攜王品、晶華推外送店取

今年因疫情帶動外送市場快速崛起，為因應消費趨勢改變，統一超 (2912-TW) 今 (21) 日宣布，7-ELEVEN 攜手餐飲集團王品 (2727-TW) 和連鎖飯店集團晶華 (2729-TW) 共同推「外送店取」全新商業模式，強打名店每日現做餐盒，拚將 7-ELEVEN 打造成市場上最大的美食中繼平台。

據經濟部統計，2018 年全台餐飲業營業額達 4745 億元，外送占比約 5%，相當於 237 億元商機，7-ELEVEN 指出，看好外送市場竄紅，耗時半年建置外送店取服務，以網購到店取件的概念為發想，消費者只需前一天中午前至 ibon 機台預訂餐點，隔日即可至原門市取餐。

據 7-ELEVEN 內部統計，去年正餐共賣出 1.2 億份 (便當 / 燴炒飯 / 麵食)，一年締造上億元業績，且每年穩健成長，預料此次引進名店現做餐盒新結構可滿足不同消費需求，統一超表示，未來將持續在其他據點與不同的餐飲業者合作。

統一超強調，希望扮演社會廚房角色，除提供消費者預先安排餐飲時段服務，也具備「食安把關」、「混搭多選擇」和「免外送費」三大特色，已在服務門市設置大型鮮食保溫櫃，等同讓合作的餐飲業者藉此擴大服務據點，並帶動新來客的併買商機。

7-ELEVEN 首波上線的服務攜手王品 Su/food 和晶華酒店，推 170-250 元的五星級超值餐盒，主打高消費的上班族。