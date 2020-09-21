台股量縮跌破12800點 外資連3賣 三大法人聯手賣超130.3億元

台幣今 (21) 日早盤強勢升值出現 28 字頭，台股也發動攻勢，一度來到 12952 點，但隨著獲利了結賣壓出籠，電子、金融股普遍走跌，指數終場下跌 80 點，摜破 12800 點關卡，回測 10 日線，三大法人皆站在賣方，合計賣超 130.35 億元，其中外資已連 3 賣。

台股今日成交值萎縮至 1706 億元，其中，外資共計賣超 64.78 億元，呈現連 3 賣；投信也賣超 6.13 億元；自營商轉為賣超 59.42 億元。三大法人合計賣超 130.35 億元。

蘋概三王互有漲跌，台積電今日股價一度上漲來到 450 元，但隨著高檔調節賣壓出籠，終場翻黑下跌 0.9%，收在 440 元；大立光早盤一度漲 1.6%，終場小漲收在 3495 元；鴻海則在平盤附近整理，終場小跌 0.2%，收 77.4 元。

盤面上，電子、金融股普遍走軟，聯電、廣達、日月光投控、和泰車、玉山金及富邦金等權值股，跌勢都相當重；聯發科早盤漲逾 2%，終場漲幅收斂至 1% 內，收在 616 元；資金持續轉進部分傳產股，台塑集團股持續獲買盤青睞，其中台塑大漲逾 2%。

NB、伺服器、手機下半年需求暢旺，市場看好散熱族群營運，奇鋐、力致、健策今日股價逆勢上漲逾 1%；超眾也在盤面上表現。此外，板卡廠下半年成長動能強勁，映泰、麗臺雙雙亮燈漲停。

LCD 面板供不應求，雙虎預料將調升價格，市場看好重返「一季賺百億元」榮景，群創及友達早盤爆量上漲，但盤中出現賣壓，終場翻黑下挫。不過，偏光片廠明基材產能持續滿載，今日股價逆勢上漲 2.6%，收 23.8 元，站穩所有均線之上。

法人表示，中國將在台海附近實戰演習，市場氣氛轉趨觀望，台股成交量低迷，個股震盪加劇，短線原物料報價走高與台幣強升，資金仍有機會著墨傳產、內需等族群，慎防持股過高風險。