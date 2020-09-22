高收益債賣壓警報解除 資金規模近半年增逾2成

疫情衝擊讓高收益債面臨沉重賣壓，但隨著疫情趨緩、經濟回穩，基金規模也跟著回升，根據投信投顧公會統計，8 月高收益債規模已突破 7700 億元，連續 5 個月正成長，近半年增幅約 26%。

今年第 1 季高收益債受油價暴跌衝擊，在市場無差別拋售下規模持續下探，3 月底基金規模大減 2185 億元，一度跌至 6089 億元低點，但隨油價、疫情逐步回穩，資金再度回頭擁抱高收益債，截至 8 月底基金規模已突破 7700 億元。

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金產品經理黃奕栩表示，聯準會上周會議決定將聯邦基金利率在 0%-0.25% 目標區間不變，並預計可能將利率保持接近零的水平直至 2023 年底，在低利率的環境下，可能促使投資人在資金寬鬆的環境中，可承受的投資風險內，追逐高收益標的。

黃奕栩指出，儘管目前高收益債券基金規模距離疫情爆發前 8000 億元常態水位仍有一段距離，預期可望隨經濟面、企業獲利和投資信心逐步回升，因此在未來的低利期間內，對收益型商品的需求有增無減，高收益債券基金買氣有望再升溫。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在低利狀況可能延長的前提下，市場資金將追逐如債券等具收益的標的，而高收益債因平均具有優於公債的殖利率，相對受到追求收益的投資人青睞。

謝佳伶指出，在市場情緒自疫情高點持續轉佳，美林全球高收益債指數利差自 3 月底最高逼近 1000 點，到 9 月初快速收斂至 550 點。根據過去經驗，反應美國經濟狀況的數據如 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 在過去近 20 年來與美林全球高收益債指數利差明顯呈反向走勢，而隨著此 PMI 指數從在 4 月落底至 41.5 後已一路回升至 8 月的 56，高收益債利差接下來有望持續收斂，有利資產後市表現。

但謝佳伶也提醒，布局高收益債應留意信用風險，故在投資時建議可關注經濟基本面相對穩健的美國企業所發債券，並以較高級別，例如 B、BB 級以上為主，較低相關風險。其次，也建議可挑選存續期約 3 年上下的券種，有望降低債券在到期前遇到的變數。風險調整後報酬。