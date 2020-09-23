【聯邦投信】低利環境無利可圖？亞高收債具7%殖利率優勢！

信用利差收斂，高收益債自低利環境脫穎而出，聯邦投信認為，整體債市表現中，根據彭博今年以來截至八月底的數據顯示，亞洲高收益債高達 7% 超吸睛的殖利率 (詳見圖)，預料將成為眾人接下來追捧之標的，亞洲地區的經濟數據以及受疫情影響的回溫速度表現皆可期，但依舊需持續關注是否有新一輪動能的消息。

經濟回溫仍不可掉以輕心 等待新一波動能！

聯邦永騰亞洲高收益債券基金經理人余政民指出，目前總體經濟情況呈現暫時性的 V 轉，大約已回到疫情爆發前的水準，未來經濟前景仍須留意各國經濟數據的回溫速度，以及市場是否出現新一輪的刺激創造動能。此波疫情造成許多企業被降評，信用利差擴大，但因聯準會利率已降到極低水準，信用債券伴隨指標利率下滑創造資本利得，投資人可以持續關注公司基本面轉佳，帶來信用利差收斂的投資機會。

亞高收債享 7% 殖利率好誘人！

余政民表示，9/16 FOMC 會後聲明明示，未來利率將維持 0%-0.25% 水準一段時間，預測至 2023 年底前升息機率低，若通膨持續低迷可能造成景氣衰退，為此，聯準會表示會盡力透過貨幣政策達到通膨目標，扭轉通膨低迷的威脅。余政民認為值得注意的是，在疫情影響過後為達平均通膨目標，屆時通膨將高於 2%，不利長天期債券的持有，短債相較之下更有優勢，加上 2-3 年的短債流動性佳，資金運用上可更加靈活。

在債市部分可觀察到利差逐漸收斂，但高收益債券之殖利率相較投資等級債仍具一定吸引力，其中亞高收之 7% 殖利率更為市場矚目，亞洲地區各國的經濟刺激政策持續發酵，加上亞洲疫情相較歐美已逐步受到控制，也更增加投資人持有亞債意願。余政民表示雖然利差收斂空間較上半年縮小，但持債本質並非獲取資本利得，也進一步表示疫情爆發期間是因為聯準會的寬鬆政策使利差大幅收斂，投資人才得以額外賺取一些資本利得，穩定領取債券配息才是持債目標。

本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。

基金警語

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於聯邦投信公司網站。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金風險等級為 RR4，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可投資於高收益債之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站 (www.usitc.com.tw) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。【聯邦投信獨立經營管理】