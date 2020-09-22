新興股市接棒領漲 搭配新興債及高收債提高防禦力

受到疫情感染人數持續增加及美國總統大選逼近的影響，美股在 9 月初再創歷史新高後，隨即出現回檔，連帶使全球股市陷入整理。「鉅亨買基金」表示，雖然 8 月份各國公布的經濟數據已明顯出現好轉，但由於疫情發展及選舉結果仍存在高度不確定性，兩大議題在第四季將持續左右投資市場，建議投資人提高資產配置的風險防禦，以股債同時配置較為妥當。

聯準會於本月會議重申保持接近零的利率水準，且預計 2023 年以前將維持利率不變；而聯準會對於美國今年無論是 GDP、失業率、通膨率的預估也都較 6 月份時的預估來得樂觀。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，目前美股受到選舉的不確定性影響，漲勢受到壓抑，不過，因美國保持低利率政策將有助經濟復甦之路，長線偏多格局並未改變。另外，9 月初全球科技類股股價較過去 200 日均線高出 29.5%，遠大於已開發國家股市的 11.7%，兩者差距直逼 1997 年至 1999 年科技泡沫期間，適時修正對股市長牛則更加有利。

張榮仁進一步表示，目前市場資金充裕，在美股受到壓抑的情況下，漲勢相對落後的新興股市便成為接棒領漲的標的。不過，由於新興市場國家的資本規模較小，容易受到外資動向所影響，因此在投資新興市場前，必須觀察該國貨幣穩定性及財務體質狀況，而經常帳餘額佔 GDP 比重和財政餘額佔 GDP 比重，則是兩大重要指標。當新興國家具備經濟上的優勢時，通常可以取得較高的經常帳餘額佔 GDP 比重，也代表該國貨幣易升難貶；而財政餘額佔 GDP 比重，則可用做判斷該國能否獨立透過財政方法來刺激本國經濟，兩項數值都應該越高越好。依目前來看，新興亞洲國家的表現相對較佳，尤其是台灣以大量經常帳盈餘與較低的財政赤字稱霸，大幅領先南韓、俄羅斯、泰國。

在債券投資方面，張榮仁認為，近期美元大幅升值的機率較低，有利新興資產，其中新興市場債券不僅仍有降息空間，且具備波動性較低，能平衡投資組合波動的特性，在未來表現仍可期待之下，建議將新興市場債券納入投資一環。另外，因低利率、低經濟成長率與低生產率仍是未來幾年的投資主軸，如何在低利率時代找尋收益，便是資金流向與受益資產的關鍵，因此除了新興市場債券，也看好高收益債券的表現。目前「鉅亨買基金」平台的債券型基金單筆申購及月月扣至今年底前都可享有 0 手續費的優惠，投資人在進行投資時不妨善加運用。