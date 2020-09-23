【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1.Fed 主席鮑威爾表示，Fed 將盡可能長時間地使用其工具、繼續支持經濟，但是鮑威爾保守認為美國經濟復甦之路仍然漫長。周二美股出現反彈，科技龍頭股上揚，終場四大指數全面收漲，漲幅介在 0.52%~1.71% 之間，台股 ADR 漲跌互見，台積電 ADR 下跌 0.14%。

2. 周二台股開低後，早盤最低一度來到 12,632 點，但權值指標股 2330 台積電表現抗跌，發揮穩住市場信心的效果，指數雖修正，但並未爆量失控。周二加權指數終場下跌 149.61 點，收在 12,645.51 點，跌幅為 1.17%，失守月線，成交金額為 1699.87 億元，籌碼方面，周二三大法人合計賣超 171.19 億元：外資賣超 94.09 億元、投信賣超 13.2 億元、自營商賣超 63.9 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周二大盤呈現價跌量縮格局，連續 2 個交易日量能不到 1800 億，顯示觀望氣息增溫。

（2）、均線：指數周二失守月線 (約 12,740 點)，目前下檔以季線(約 12,556 點) 作為短線支撐。

（3）、技術指標：周二 K 值跌破 D 值，短線上 KD 已轉為死亡交叉，多方趨於保守。

4. 櫃買指數周二終場下跌 1.35%，收在 165.1 點，目前已失守季線 (165.4 點)，多方若無法在未來 3 個交易日內站回季線之上，短線套牢壓力恐怕將增加。

5. 觀盤重點：考量近日盤勢波動放大，現階段建議先行避開法人賣超，短、中、長期均線下彎反壓之個股，但同時我們也建議投資人持續關注產業趨勢正向、具有實質業績之公司，畢竟如 5G 手機、WiFi 6 網通、內需營建 / 鋼鐵等產業的向上循環，並不會因股市波動而輕易改變。

6. 美國可能將大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）列入貿易制裁名單，市場傳出，高通為避免未來在中芯投片的產品無法順利出貨，可能將轉單至台灣的晶圓代工廠。目前 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界產能利用率都滿載，若發生轉單，晶圓代工市場漲價態勢預期將更為確立。

7. 因上游零組件缺料問題持續擴大，2376 技嘉、3515 華擎第三季伺服器出貨動能恐怕將趨緩，但 8 月後將逐步進入顯卡新品密集出貨潮，市場預期兩業者在下半年的營運表現，仍可優於上半年表現。

8.Model 3 有高度共用零件的 Model Y 新款電動休旅車即將問世，市場預期 Model Y 同樣會採用 6288 聯嘉出貨的車尾燈模組，市場看好明年特斯拉美國廠 50 萬輛的產能將可滿載，對 6288 聯嘉的業績貢獻度應可更上一層樓。

