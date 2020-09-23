〈台股盤中〉金融傳產跳水急殺摜破季線 兩大族群逆勢走揚

台股今 (23) 日開高走低，早盤反彈到 12700 點後，突然跳水急殺由紅翻黑，壓盤重心落在金融、傳產股，加權指數最低一度跌到 12558.2 點，跌破季線，盤面上靠聯發科領軍高價 IC 設計股、光電族群逆勢撐盤。

美股四大指數擺脫陰霾全數收紅，激勵台股今日開在 12656.3 點，開高到 12700 點後沒多久就下挫，由紅翻黑。金融股一片綠油油，國票金跌逾 2% 最疲弱，上海商銀、安泰銀、王道銀行、第一金、三商壽、台企銀、新光金、兆豐金、富邦金、開發金、中信金等，跌幅都超過金融指數與大盤。

傳產類股中的營建股、運輸股、水泥股、紡織股、汽車股等都相對弱勢，台泥、台塑、統一超、和泰車、遠東新、亞泥、台化等都走跌。

不只金融傳產軟趴趴，蘋概三王也都熄火，台積電最低跌到 433 元、跌幅近 1%；大立光最低跌到 3435 元，在盤面下游走；只有鴻海在平盤附近震盪。

聯發科宣布與愛立信攜手進行 5G 關鍵互通性測試，成功完成全球首批 5G 獨立組網載波聚合互通性測試，聯發科逆勢勁揚超過 2%，領軍高價 IC 設計股表態，包括：力旺、創意、譜瑞 - KY、世芯 - KY、瑞昱等都強勢攻高。

光電族群也是多頭聚焦所在，吉祥全、華上亮燈漲停，新世紀也強漲超過 7%，元晶、聯合再生、國碩、光磊、安集等都是撐盤要角。

整體來說，台股面臨檔長黑、以及月線下彎等壓力，讓賣壓魚貫湧出，盤中跌幅擴大，季線 12570 點進一步遭跌破，預估量能也放大到 1900 億元，呈現帶量下殺。