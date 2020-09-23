【袁志峰專欄】採防守策略 分散風險

9 月 23 日推介 - 南方恒生科技 ETF (3033), 上日收市 $7.215

1) 股市前景

受中美股市回落影響，港股維持跌勢，成交縮減，新股表現亦轉弱，投資者宜採防守策略，靜待外圍股市企穩才轉守為攻，由個股換馬至指數或行業 ETF 仍然可取。A 股市場方面，昨日首批科創 50ETF 發行火爆，四隻基金累計認購金額約 1000 億元人民幣，反映內地投資者對創新科技企業持樂觀看法。

今天推介是南方恒生科技 ETF(3033) ，在港上市的大型科技股股價企穩，內地科創 50ETF 受熱捧，反映科技股仍是市場熱點。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 111 點，早盤跌幅曾收窄至 42 點，午後受 A 股回落影響再受壓，收報 23717 點，跌 233 點或 1.0%。成交額按日跌 8% 至 1055 億元，9 月以來日均成交額 1299 億元。港股通南向資金轉為淨賣出 6 億元，9 月至今累積淨買入減至 357 億元。

藍籌股 3 升 45 跌 2 持平。蒙牛乳業 (2319) 及阿里巴巴 (9988) 皆升 1%，是表現最佳藍籌。吉利汽車 (175) 是表現最差成份股，跌逾 4%。其次是銀河娛樂 (27)、太古 (19) 及中信股份 (267)，跌逾 3%。滙豐 (5) 跌 2%，收報 28.7。

大型科技股漲跌不一。網易 (9999) 升 2%，騰訊 (700) 及小米 (1810) 皆跌 1%。恒生科技指數升 0.5%，成份股 16 升 14 跌。ASM 太平洋 (522) 漲 6%，是升幅最大成份股。其次是華虹半導體 (1347) 及閱文集團 (772)，皆升逾 4%。丘鈦科技 (1478) 及心動公司 (2400) 表現最差，皆跌逾 2%。

板塊方面，濠賭、汽車、黄金、航空、石油股跑輸大市。長城汽車 (2333) 及廣汽集團 (2238) 分別跌 7% 及 5%。比亞迪股份 (1211) 漲 4%，是唯一上升的汽車股。4 大濠賭股平均跌 4%。3 大航空股跌 5%-6%。紫金礦業 (2899) 和山東黄金 (1787) 跌逾 6%。3 大石油股跌逾 2%。半導體股逆市上升。

周二上証指數早盤低開高走，曾一度收覆失地微升，但午後單邊回落，收報 3274.30 點，跌 1.3%。深証成指跌 1.0%，科創 50 指數跌 0.6%。滬深兩市總成交約 7000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 20 億元，9 月至今累積淨賣出 125 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數反彈。道指收報 27288 點，升 140 點或 0.5%。標指升 1.1%，納指升 1.7%。美匯指數升 0.3%，收報 93.95。現貨金價跌 0.6%，收報 1900 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國證監會本周召開會議表示，將把支持科技創新放在更加突出的位置，加快科創板關鍵制度創新、強化創業板服務成長型創新創業企業能力、發揮新三板服務中小企業的平台作用，並引導私募股權和創投基金投早、投小、投科技。(信報)

5) 新股訊息

自媒體營銷服務供應商樂享互動 (6988) 昨天在三大暗盤市場最多曾升 25% 至 77%，惟收報 2.85 元，較招股價 2.88 元低 1.0%，是今年超購逾千倍的 IPO 中，首隻在暗盤破底的新股。(信報)

路透旗下 IFR 引述知情人士透露，卓越商企服務將於本周尋求港交所上市批准，計劃集資 4 億至 5 億美元。卓越商企服務專注商務物業管理服務。截至去年 12 月底，在 27 個城市擁有 308 個在管項目，總面積為 2350 萬平方米，其中總建築面積 1140 萬平方米的 101 個項目位於大灣區。(信報)

6) 個股訊息

玖龍紙業 (2689) 公布，截至 6 月底止全年股東應佔溢利 41.7 億元 (人民幣，下同)，按年增長 7.5%。每股盈利 0.89 元，末期息派 22 分。期內，收入 513.4 億元，按年下跌 6.0%。(信報)

披露權益顯示，中國生物製藥 (1177) 執行董事謝炘於本月 17、18 及 21 日在場內共買入中國生物 1700 萬股，涉資約 1.51 億元。(信報)



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