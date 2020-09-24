【袁志峰專欄】港股勢弱 宜採防守策略

9 月 24 日推介 - 復星醫藥 (2196), 上日收市 $34.40

1) 股市前景

受美股下跌影響，港股維持弱勢，成交縮減，投資者宜採防守策略，調整倉位，加強風控。

今天推介是復星醫藥 (2196)，醫藥板塊昨日普漲，復星醫藥升 9%，成交激增，呈技術突破。公司去年收入及盈利均創歷史新高，分別達人民幣 284 億元及 33 億元，按年升 15% 及 23%。今年上半年收入同比倒退 1%，但盈利同比升 13%，相當不俗。現價對比市盈率 23 倍，估值合理。建議買入，目標價 40 元，止損價 30 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開，全日窄幅震盪，早盤曾最多跌 157 點，收報 23742 點，升 25 點或 0.1%。成交額按日跌 7% 至 985 億元，9 月以來日均成交額 1281 億元。港股通南向資金淨買入 17 億元，9 月至今累積淨買入 373 億元。

藍籌股 25 升 24 跌 1 持平。中生製藥 (1177)、吉利汽車(175) 及創科實業 (699) 皆漲逾 2%，是表現最佳藍籌。交通銀行 (3328) 是表現最差成份股，跌逾 2%。其次是中石化 (386)、華潤置地(1109) 及建設銀行 (939) 皆跌逾 1%。

大型科技股全線上升。美團 (3690) 及小米 (1810) 分別漲 3% 及 2%，其餘 4 隻最大科技股升少於 1%。恒生科技指數升 0.9%，成份股 21 升 9 跌。FIT HON TENG(6088)漲逾 4%，是升幅最大成份股。其次是華虹半導體 (1347)、美團(3690)、聯想(992) 及眾安在線 (6060)，皆升 3%。恒騰網絡(136) 及網龍 (777) 則表現最差，分別瀉 4% 及 3%。

板塊方面，醫藥、教育及體育用品股做好。藥明生物 (2269) 升 2%，復星醫藥 (2196) 升 9%。中教控股 (839)、希望教育(1765) 及天立教育 (1773) 升 3%-5%。安踏體育 (2020)、李寧(2331) 及中國動向 (3818 升 3%-4%。中資金融、電訊、石油、航空及黃金股下跌。工商銀行(1398)、建設銀行(939)、中國人壽(2628)、中國太平(2601)、中國移動(941)、中國聯通(762) 及中海油 (883) 皆跌逾 1%。

周三上証指數小幅高開，全日窄幅震盪，收報 3279.71 點，升 0.2%。深証成指升 0.7%，科創 50 指數升 2.4%。滬深兩市總成交不足 7000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 28 億元，9 月至今累積淨賣出 153 億元。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數下跌。道指收報 26763 點，跌 525 點或 1.9%。標指跌 2.4%，納指跌 3.0%。美匯指數升 0.4%，收報 94.39。現貨金價跌 2.0%，收報 1863 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

美國 9 月 Markit 製造業採購經理指數 (PMI) 初值為 53.5，高於預期的 53.1，8 月終值為 53.1。期內，服務業 PMI 初值為 54.6，預期為 54.7；綜合 PMI 初值為 54.4。(信報)

5) 新股訊息

外電引述知情人士透露，螞蟻集團計劃通過香港 IPO 募集 175 億美元 (約 1365 億港元)，同時，集團不會尋求基石投資者的參與。(信報)

生物科技公司嘉和生物 (6998) 昨天首日招股，獲 9 間券商合共借出約 673 億元孖展額，相當於公開發售超購逾 232 倍。(信報)

樂享互動 (6988) 昨天首日掛牌，全日挫 6.2%，收報 2.7 元，成為今年 8 隻超購逾千倍的 IPO 中，唯一首天潛水的新股。(信報)

6) 個股訊息

富力地產 (2777) 公布，有關 H 股全流通已於昨日獲聯交所授出上市批准，將涉及 22.07 億股境內未上市股份轉換 H 股，並將於下周二起在聯交所上市。(信報)

閱文集團 (772) 公布「職業作家星計劃」，涉及福利收入、專項基金、作家寫作指導培訓和作家個人品牌運營等，將於 10 月 1 日起生效。(信報)



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