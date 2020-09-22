居高思危！不可不知高收債「提前買回」策略 可解決三大難題

在全球熱錢效應下，各類資產普遍來到高檔位置，任何風吹草動皆使市場震盪加大，影響資產收益的穩定性。正因為居高思危，台新投信看準投資人理財獨鍾「較低波動、較佳息收」二大訴求，因此推出國內首檔聚焦「提前買回」策略的全球高收益債券基金－－台新策略優選總回報高收益債券基金，所謂「提前買回」策略，可解決高收債三大難題，有助投資人獲得穩定息收。

台新策略優選總回報高收益債券基金為國內首檔聚焦「提前買回」策略的全球高收益債券基金，台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，就債券特性而言，存續期間愈長，違約的掌握度愈低，違約風險與信用風險愈高；反之，債券年期愈短，違約掌握度愈高，投資人面臨的風險也相對低。

台新策略優選總回報高收益債券基金投資於一般全球高收益債券，因此可獲得較高債券殖利率，但卻著重佈局於有機會被提前買回的標的，因此承擔的違約風險、不確定風險較低，大幅提升資產防禦力。

尹晟龢指出，「提前買回策略」緣自於英國退休金的需求，以「長期追求絕對報酬」為目標，成為法人最愛。所謂「提前買回策略」，可解決高收債三大難題，首先，投資人若擔心流動性及信用風險時，提前買回高收債具短天期優勢，流動性較一般高收債流動性佳，違約率亦較低。第二，若害怕波動太大，提前買回高收債波動度比一般高收債低，具防禦性特質。第三，若擔心收益愈來愈低，提前買回高收債附有提前贖回的誘人補償條款，通常可提高投資收益，增加回報。

尹晟龢指出，在全球央行同步貨幣寬鬆下，企業借貸成本下降、財務彈性改善，北美高收企業槓桿僅回到 2016 年水準，與投資等級債券槓桿飆升至新高的情形相比，安全性較高。另外，企業受惠低利率環境，借貸及發債成本同步下降，發債意願大幅提升，預估 2020 年高收益債發行量將達 3500 億美元，創下歷史新高。也因企業順利籌資，可達到財務體質更健全，使投資人獲得穩定息收的良性循環。

此外，台新策略優選總回報高收益債券基金的投資顧問為紐約梅隆旗下最大子公司 Insight，至今管理的資產規模成長逾 20 倍至 9087 億美金，已晉升為為歐洲第三大資產管理公司、全球第 21 大資產管理機構。依據 IPE 研究調查英國 93 家資產管理公司中，Insight 在英國機構法人與退休金市場的資產管理規模排名第二，並大幅超越黑石、施羅德、M&G。