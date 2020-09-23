存基金選這檔高淨值台股基金 享倍數超額報酬

長期低利率環境，銀行利息微薄，存追蹤指數的台股 ETF 成為熱門理財方式。不過，如果選擇長青且績優的主動式台股基金，同樣存二十年，長時間穩健增值累積下來的超額報酬，遠勝過大盤指數。

適合拿來長期存的台股基金怎麼挑？最簡單的方式是，可以參考高淨值基金。主動式基金是一籃子股票投資組合，通常約 30 檔至 60 檔持股，由專業團隊選股操作，持續累積基金淨資產價值。長青型高淨值基金需克服數十年的景氣多空循環，有足夠時間累積報酬，不只績效要穩健，續航力還要持久，「時間累積」加「績效好」兩大必要條件同時滿足，才能成為高淨值基金。

目前國內台股基金淨值超過百元的長青基金有四檔，成立時間都至少有二十年以上。淨值最高的台股基金是統一全天候基金（A 類型），成立 26 年來報酬率高達 1538.48%（至 8/31），同期間加權指數報酬率僅 115.41%，顯示基金若操作得好，超額報酬相當驚人。若再進一步計算還原除權息的加權指數「含息總報酬率」是 349%，統一全天候基金仍是以倍數大勝。

統一全天候基金是一般股票型基金，電子、傳統產業皆會涵蓋，投資策略是優先考量風險前提下，精選產業能見度高、成長力道強勁的市場主流。選股偏好景氣循環股與業績成長股，景氣循環股依總經環境與供需面分析，成長股觀察產業長期趨勢、應用面擴大與創新程度。

統一全天候基金現任經理人朱文燕同時也身兼研究部主管，她表示，公司投研團隊不論是研究員或經理人，平時皆密集拜訪上市櫃公司，透過晨會、週會、月會分享討論，除了關注個股本身潛力，也同時運用信用指標、籌碼分布、資金流向等多種參考指標，篩選潛力股建立股票池。

此外，她個人的選股量化標準還包括：股東權益報酬率 20% 以上，股息殖利率至少 3% 以上，本益比之評估與同類型公司相比之合理性，負債高於 7 成之公司不予考慮。建構投資組合時，會視單一持股的盈餘成長潛力與產業地位，決定占比權重。

展望台股後市，朱文燕表示，美國、歐洲及中國三大經濟體疫情控制情況不一，但景氣復甦大方向不變，台灣經濟隨著美中市場持續回溫，下半年優於上半年，明年優於今年。電子股因累積漲幅已大加上美中對峙，短期陷入盤整，但 NB 出貨暢旺，蘋果新品將上市，有旺季需求、有題材與競爭利基的電子股，各自有表現空間；傳產股看好航運、紡織、水泥、鋼鐵等，將受惠於中國需求回升。