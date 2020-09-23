〈房產〉土地交易熱絡、地主加速釋出 竹科竹南園區萬坪地21.39億元標售

市場資金寬鬆不只造成建商、代銷業者業務量增加，更進一步帶動全台土地交易數量躍升，可望突破去年 2765 億元交易金額，地主也在加速釋出，外資商仲高力國際受託辦理公開標售竹科竹南園區約 1.19 萬坪所有權工業土地，底價 21.39 億元，將在 11 月 12 日開標。

高力國際受委託標售所有權土地面積約 1 萬 1888 坪，使用分區為園區事業專用區，面臨科學路、科專路 (面寬達 240 米)，有別於科學園區內土地屬租賃權，為市場稀有釋出的大面積有土地所有權的用地。

根據高力國際統計，今年前 8 月土地累積交易總額已逾 2100 億元，全年有機會突破去年 2765 億元，再把土地交易推至新高紀錄。同時，今年土地交易爆量，除建商大舉獵地儲備案源外，工業型地產交易也相當活絡，光是「護國神山」台積電 (2330-TW) 都在南科花上百億元買進廠房，同時在竹科寶山、竹南基地都有布局計畫。

除此之外，全球的外貿轉單及國內擴廠需求持續升溫，加上台商、外資對於台灣科技業的投資比重持續增加，預期工業型地產未來幾年將躍升為土地交易熱門標的。甚至連流標數十次的高鐵苗栗站特區土地，8 月標售時，麗寶集團一口氣砸下 37.16 億餘元，直接掃進 11 筆、將近 2 萬坪土地。

而竹科是台灣最早發展的科技園區，園區腹地開發率相當高，導致廠商要往外尋求更多設廠地點，包括竹南、銅鑼、龍潭等衛星園區都是受到青睞的地點。其中距離竹科最近、位於北苗栗的竹南園區，為其中最熱門的竹科衛星園區，吸引半導體、光電、能源、LED 等科技業進駐，進駐率很早就達成 100%，設廠需求更向周邊土地擴張，台積電、嬌聯等大廠已在緊鄰竹南園區旁購買土地建廠使用，其中台積電位於科專一路之先進封測廠日前已正式動工，料將吸引其上下游產業鏈相關廠商搶進竹南園區及周邊產業用地。