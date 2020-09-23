地產交易熱加速地主釋出意願 11月有兩筆萬坪地將標售

市場資金寬鬆造成地產交易量增加，進一步帶動全台土地交易數量躍升，11 月將有苗栗縣及花蓮縣各一筆超過 1 萬坪土地將標售，其中，竹科竹南園區約 1.19 萬坪所有權工業土地，底價 21.39 億元，將在 11 月 12 日開標；台開 (2841-TW) 花蓮洄瀾灣特區「相五」產業用地土地 10449 坪，也將委由普華不動產公開標售，於 11 月 17 日開標。

台開集團董事長邱復生表示，自 10 年前開始開發花蓮洄瀾灣特區面積共 80 公頃，目標就是打造綠色花蓮、綠色新產業、綠色未來，以花蓮乾淨的好空氣與好水，打造「生產、生活、生態」三生一體之共生產業，共生一個地球，其中包括冠全台之花蓮有機農業、生技業、健康養生、休閒產業等。

此次，台開花蓮標售蓮洄瀾灣特區的「相五」產業用地，委託普華不動產公司進行公開標售，適合開發養生村等相關產業，土地面積 10449 坪，容積率 300%，建蔽率 70%，總開發樓地板面積 3 萬 1146 坪，同時可規劃健康中心、智慧型養生中心、劇場、4D 影院等，標售案擬於 11 月 17 日開標，目前不公開標售底價。

台開集團引用花蓮縣政府統計，今 (2020) 年前 8 月觀光人數約 945 萬人次，較去年同期 763 萬人次，成長 24%，後疫情時代花蓮已成為台灣最熱門的觀光與產業投資焦點，除帶動花蓮觀光休閒成長動能外，加上蘇花改之交通紅利、花蓮有乾淨的空氣與水、土地低成本優勢等因素，有利於生技醫療、保健養生、物流、食品代工、文創、雲端等產業發展。

高力國際受託公開標售的竹科竹南園區約 1.19 萬坪所有權工業土地所有權示意圖。(圖：高力國際提供)

外資商仲高力國際也受託辦理公開標售竹科竹南園區約 1.19 萬坪所有權工業土地，底價 21.39 億元，將在 11 月 12 日開標，使用分區為園區事業專用區，面臨科學路、科專路 (面寬達 240 米)，有別於科學園區內土地屬租賃權，為市場稀有釋出的大面積有土地所有權的用地。

竹科是台灣最早發展的科技園區，園區腹地開發率相當高，導致廠商要往外尋求更多設廠地點，包括竹南、銅鑼、龍潭等衛星園區都是受到青睞的地點。其中距離竹科最近、位於北苗栗的竹南園區，為其中最熱門的竹科衛星園區，吸引半導體、光電、能源、LED 等科技產業進駐。

根據高力國際統計，今年前 8 月土地累計交易金額已超過 2100 億元，全年有機會突破去年的 2765 億元，再把全台土地交易推至新高紀錄。同時，今年土地交易爆量，除建商大舉獵地儲備案源外，工業型地產交易也相當活絡，光是「護國神山」台積電 (2330-TW) 便在南科花上百億元買進廠房，同時在竹科寶山、竹南基地都有布局計畫。