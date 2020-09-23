謝金河：見證台中港區離岸風電傳奇 新能源產業至少奔馳30年

財信傳媒董事長謝金河日前帶團考察台中港工業區的離岸風電大廠，華城 (1519-TW) 總經理許逸德指出，政府力推離岸風電的態度，決定今天產業發展，謝金河也認為，台灣除了半導體外，新能源未來可望成為奔馳 30 年的新興產業。

吉興工程前董事長陳立誠日前出書指離岸風電是世紀大騙局，引發外界譁然，部分專家也擔憂，一旦遇到強颱侵襲，海上風機是否具備抵禦能力。因此，謝金河特地率團前往風電電力設備大廠華城電機參訪。

華城總經理許逸德於簡報中指出，政府力推離岸風力發電的態度，決定今天產業發展的力度，態度正面的廠商已經嚐到商機，抱持懷疑的仍在旁觀望，有許多業者還猶豫不決。

謝金河觀察，原先由水泥、大宗物資及倉儲物流業者盤踞的台中港工業區，現在逐漸被離岸風電取代，目前已完成 5 個離岸風電的專業碼頭，西門子歌美颯、三菱重工維特斯的風機都已進駐，此外，樺晟世紀 (3202-TW)、台欣世紀、永冠 (1589-TW)、天力等今年也都相繼來設廠，可以感受到整個產業要崛起的態勢。

謝金河表示，無論看不看得懂離岸風電產業，當台積電 (2330-TW) 宣布買下沃旭能源 2 座風場 20 年的發電量，總共 920 百萬瓦，已為這個產業拉出亮點，再加上台積電 2050 年將全面使用綠電，可以想像到未來台灣除了半導體外，新能源這項新興產業，將至少再奔馳 30 年，為國產風電相關上、中、下游帶來龐大的商機。