綠電工程市場商機大 中鼎、同開分一杯羹

政府積極推動再生能源設施，包括新興風電、太陽能領域，包括中鼎 (9933-TW) 集團及同開科技 (3018-TW) 都分食到，同開 7 月順利取得離岸風電廠商沃旭能源維運中心新建工程，該案興建於台中港，昨 (22) 日開工動土。

同開已獲得為沃旭執行兩項陸上工程，第一項為台中港後線土地整地工程、給水與排水系統、照明及電力設備等，預計 2021 年第二季可完工，第二項為沃旭位於台中港全新運維中心的建造工程。

中鼎集團也宣布，繼承攬「雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程」後，再度得標彰芳及西島公司「彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程」，2021 年 7 月起交貨。

中鼎是由旗下集團旗下俊鼎公司拿下此新興風電標案，中鼎主管指出，此案合約金額再刷新俊鼎新高紀錄，突顯俊鼎實力及穩定供貨能力。

中鼎指出，該風場獲配 600MW 併網容量，預定 2022 年陸續併聯發電，可供應台灣每年約 60 萬戶用電，除減少碳排放，創新綠色經濟，協助達成政府能源多元化目標。依政府離岸風電國產化政策，2025 年離岸風電裝置容量將達 5.5GW，其中 3GW 的離岸風機將有大量設備組件為「台灣製造」。

同開表示，沃旭運維中心為綠建築，設計結合多項包含雨水回收重複使用、大量使用在地綠色建材、設置太陽能板等綠色環保解決方案的設置，是為了降低運維成本並提升建築物永續性減少對環境的影響，這些永續設計符合美國綠建築協會能源與環境設計標準 (LEED) 金級綠色建築規範，並落實沃旭「創造完全以綠能運作的世界」的企業願景。同開擁有各類應用技術整合及高素質的工程人員等，能夠確保施作工程品質與進度管理。