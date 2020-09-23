OANDA本週外匯市場看點（2020年9月21日〜9月25日）

上週貨幣對強弱

從上週主要貨幣的強弱來看，日元、紐元和英鎊走強，而美元，瑞士法郎和加元走弱。

自 FOMC 之前，美元一直處於疲軟狀態，此後，有幾次在短期內進行回購，但上週仍相對疲軟。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

FRB 主席鮑威爾的國會證詞

本週預定有鮑威爾 FRB 議長的議會證言。因為是 FOMC 的下一週，所以可能不能成為新奇的內容，但是市場可能會對評論反應過於敏感，所以要注意。

歐洲 PMI 初步數據

初步的 PMI 數據定於本週在歐洲發布。在許多國家，人們擔心新冠病毒會重新膨脹，如果結果暗淡，歐洲央行可能會進一步放鬆寬鬆政策，這可能是給歐元上行壓力的一個因素。

英國和歐盟的貿易談判

英國與歐盟之間貿易談判的報告可能會動搖英鎊。上週曾有一個積極的消息流傳，英鎊猛漲的場面，因此看來也有必要注意本週有關人士的評論。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元下跌趨勢，平緩的情況被打破，價格下跌至 104 日元前半段。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在買盤佔據 68% 比率中，大多數持有賬面損失，反彈時逐漸賣出，底價下跌時，止損賣出也都增加，似乎下跌空間依然存在。

從 OANDA 掛單數據圖表看，上方買入持倉的止盈賣出掛單很多，反彈出現時，上漲受阻可能依然存在。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週歐元兌美元持續在高位圈平緩推移。

從 OANDA 持倉數據圖表看，上漲趨勢持續，持有賬面損失的賣出持倉增多，但是近期由於走勢疲軟，持有賬面損失的買入持倉也增加，低價位下跌的話，這些止損賣出也要注意。

總之，近期區間附近形成很多持倉，在關注近期區間上下被破等同時，耐心尋求價格走勢方向。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上周英鎊兌美元繼續反彈，但仍停留在 1.3 附近。

從 OANDA 持倉數據圖表看，上週由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉依然很大，反彈時，逐漸賣出，低價位下跌時止損賣出都有增加，要注意上漲受阻狀態持續的可能。

關注能否突破阻力位 1.3，下跌時，能否守住上週支撐位 1.276 附近等來尋求行情走勢。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元兌美元小幅波動持續，方向感不明顯的推移持續。

從 OANDA 持倉數據圖表看，雖然上漲趨勢持續，但是近期由於疲軟持有賬面損失的買入持倉增加，在上漲位置止盈賣出，下跌時止損賣出都有增加，上漲受阻的情況可能會持續。

在關注能否守住近期支撐位和低位線，以及在尋求高價時能否上漲突破 0.74 等，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

