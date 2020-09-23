【群益投顧】台積電拉回連六黑，指數量縮暫守季線

一、盤勢分析

週一美股在亞馬遜大漲帶領下，四大指數終場全數收紅，科技類股不再繼續弱勢，連動到台股盤面的個股表現就改善許多，指數盤中雖然往下跌回測季線，最低點至 12548 點，就陸續見到低接買盤進場，收盤順利拉抬至季線上方，大盤仍然維持大箱型區間量縮整理，櫃買指數則由黑翻紅，盤面上中小型股漲停家數很多，雖然指數發揮空間不大，但個股表現相對不錯，不過短線寄望台股正式轉強，還是先觀察美國股市這一波的拉回修正何時結束。

二、盤勢預估

觀察主要科技股構成的那斯達克指數，短線雖然有反彈，但勢必還要花一些時間進行築底過程，台股在中秋、雙十連假之前，買盤可能觀望或者多看少做，大盤技術面就在季線附近上下震盪，最近除了 TDR 族群、低價股等表現依舊強勢之外，太陽能和部分半導體個股也開始有所發揮，但大盤量縮、上檔承壓，格局上屬弱勢區間整理，後續仍存在破季線往下探底的風險，指數量價未正式轉強以前，還是短線操作應對。

個股題材方面，宅經濟、遠距商機持續帶旺 NB/PC、伺服器、電競等相關供應鏈，散熱廠奇鋐 (3017) 受惠 MacBook、iPhone、伺服器等貢獻業績，除息 1.3 元演出秒填息，股價創 74 元歷史新高。嘉澤 (3533) 受惠 DIYPC、NB 及伺服器需求回溫，底部逐漸墊高，漲逾半根停板站回到月、季線。下半年電競顯卡行情，可以關注 NVIDIA 陣營的麗臺 (2465)、映泰(2399) 這兩檔低價板卡股，這次 NVIDIA 推出顯卡新品 RTX3080、3070、3090 可預見後續熱賣缺貨的盛況。

9/23 周三開始的「國際半導體展」，如願地讓半導體族群成為盤面焦點，台積電先進製程設備商萬潤 (6187)、均豪(5443) 近期獲法人買盤加持，股價續創波段新高。中芯國際面臨美國制裁效應，傳出聯電 (2303) 受惠高通轉單，外資目標價最高喊到 40 元，漲幅逾 3%，走勢相對強勁。中國去美化趨勢下，受惠於 RISC-V 架構崛起，晶心科 (6533) 盤中一度帶量攻上漲停，而力旺 (3529)、世芯 - KY(3661)、祥碩(5269) 等高價 IC 設計股，股價經過修正後都出現反彈。

而在昨天聯嘉 (6288) 的法說會，重點說 Tesla 希望聯嘉能盡速將車燈空運至北美，目前因應客戶需求在陸續蓋新廠，訂單能見度達 2026 至 2027 年，特斯拉新型 4680 電池兩年後才能量產，嚇趴一票特斯拉概念股，但聯嘉是少數不受影響的，早盤就攻上漲停。習近平聯合國會中承諾 2060 年達成碳中和，節能概念當中，太陽能的元晶 (6443)、聯合再生(3576)、碩禾(3691) 盤中都攻上漲停，離岸風電的樺晟 (3202)，明天可轉債要掛牌，股價再向上創歷史新高，世紀鋼(9958)、上緯投控(3708) 兩大風電指標繼續高姿態強勢整理，下週一節能股可以關注上緯新材料在科創板、茂迪減資後掛牌等重頭戲。

三、強勢股

電子：

奇鋐 (3017)、晶心科 (6533)、碩禾 (3691)、樺晟 (3202)、聯嘉 (6288)。

非電子：

世紀鋼 (9958)、上緯投控 (3708)、豐泰 (9910)、生華科 (6492)、聚隆 (1466)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據