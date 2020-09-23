台股跌61點守住季線 外資連5賣 三大法人聯手賣超188.4億元

美股周二回神，台股今 (23) 日早盤同步反彈站上 12700 點，聯發科、聯電奮力撐盤，但電子、金融、傳產族群普遍走弱，使得指數翻黑、一度摜破季線支撐，終場跌幅收斂，下跌 61 點收在 12583 點，成交值僅 1730 億元。三大法人連續 3 天同站賣方，今日共賣超 188.42 億元。

台股成交量能依舊萎靡不振，觀察籌碼面，外資賣超 116.67 億元，呈現連 5 賣；投信也賣超 18.97 億元；自營商同步賣超 52.77 億元，三大法人聯手賣超 188.42 億元。

台積電昨日跌破月線，今日持續震盪走跌，終場挫 0.8%，收在 433.5 元；聯發科獲外資看好，可望承接 OPPO、小米等品牌廠更多的訂單，今日強勢漲逾 2%，收在 617 元；聯電傳出可望獲得高通晶片轉單，外資喊出目標價 40 元，帶動股價上漲 3.6%，收在 26 元。

其他權值股方面，大立光終場翻紅小漲 0.3%、鴻海則小跌 0.1%；金融族群依舊是殺盤重心，中信金、兆豐金、第一金等均跌逾 1%；傳產族群同步走弱，台塑下跌 1.6%，台化、台泥、中鋼、和泰車等跌勢都相當重。

太陽能族群今日重獲買盤青睞，碩禾、達能、聯合再生、元晶均強勢亮燈漲停，太極也翻紅漲逾 2%。IC 設計股仍維繫多方人氣，除了金麗科亮燈漲停，創意、力旺、瑞昱、聯詠、敦南、原相、智原、松翰、偉詮電等也都表現不俗。

觀察其他焦點個股，LED 車燈大廠聯嘉訂單能見度看到 2026 年，今日強勢攻上漲停，成交量逾 1.3 萬張。杏輝 6 款藥品的含量測定結果不符規定，昨日預防性回收 14 款藥品，因而衝擊今日股價表現，終場跌近半根停板。

法人表示，大盤技術及籌碼面偏弱，美國總統大選前，美股波動幅度大，預期台股將於月線至季線之間整理，選股方面，可留意台幣升值概念股波段操作。