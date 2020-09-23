〈台股盤後〉金融傳產殺不停 半導體聯軍即刻救援守季線

台股今 (23) 日開高走低，在傳產、金融族群殺盤下，收跌 62.63 點或 0.49%，來到 12583.88 點，不過，在聯發科、聯電二大半導體指標力挺下，驚險守住季線，IC 設計、綠能題材個股也逆勢發光，今日成交量 1730.7 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王中台積電、鴻海雙雙小跌作收，大立光逆勢收漲，而今日金融族群全面低迷，兆豐金、中信金、第一金、彰銀、上海商銀均跌逾 1%，富邦金、玉山金等也同步走弱。

傳產表現也較為弱勢，航運指標長榮跌 3%、水泥指標台泥跌近 2%、台塑四寶在台塑領跌 1.6% 下，全面走弱，同集團的福懋也跌逾 1%，跟金融族群成為今日殺盤壓力。

不過，IC 設計指標聯發科吹起反攻號角，逆勢收漲 2.3%，帶旺 IC 設計族群，祥碩大漲 6%，譜瑞 - KY 收漲 4.6%，鈺太、創意等也漲逾 3%，今日掛牌的凌陽創新更大展蜜月行期飆漲 50.3%，另外，晶圓代工二哥聯電也逆勢漲逾 3%，提供撐盤力道。

此外，政策加持的綠能族群，也再度成為資金避風港，太陽能相關的國碩、元晶、達能、聯合再生等衝上亮燈漲停；風電題材的樺晟漲逾 9%，上緯投控拉出半根漲停，世紀鋼也收漲逾 2%。

法人分析，美股近期高檔震盪，台股近期更呈現量縮局面，顯現市場觀望，後續恐難脫震盪格局，短期觀察能否守穩季線。