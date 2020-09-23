11檔TDR逆勢噴漲停 證交所示警：溢價幅度過大投資風險高

台股連日震盪走跌，今 (23) 日一度摜破季線支撐，但盤面上，DR 股卻是紅通通，高達 11 檔亮燈漲停，其中，泰金寶 - DR (9105-TW) 近 1 個多月來，漲幅達 488%，對此，證交所再示警，近期 TDR 溢價幅度過大，投資人如買進須承受較大的價格波動風險。

證交所指出，台灣存託憑證 (TDR) 為原股已在國外上市，且同時在台灣集中交易市場掛牌的有價證券，兩者價格應具連動關係。近期多檔存在溢價幅度過大情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，投資風險較高，投資人買進易遭受重大損失。

台股近期回檔修正壓力，類股輪動快速，但盤面上，DR 股表現逆勢抗跌，今日多達 11 檔亮燈漲停，包括泰金寶、美德醫療 (9103-TW)、友佳 (912398-TW)、同方友友 (911868-TW)、精熙 (9188-TW)、杜康 (911616-TW)、越南控 (9110-TW)、巨騰 (9136-TW)、泰聚亨 (911622-TW)、明輝 (911608-TW) 及晨訊科 (912000-TW)。

其中，新金寶集團旗下的泰金寶，近來漲勢凶猛，今年 8 月 18 日股價僅 2.56 元，隨後一路飆漲，今天再噴一根漲停，來到 12.5 元，累計漲幅高達 488.28%。

美德醫療搭上防疫題材，今年以來股價飆漲 4900%，明輝也有 2184% 的漲幅，晨訊科則大漲 551%，此外，泰金寶、杜康、友佳今年漲幅也都超過 3 倍。

證交所表示，多檔 TDR 溢價偏高及漲幅過大，證交所已多次列為公布注意股票並採取處置措施，提醒投資人應多面向瞭解 TDR 營運狀況，確實瞭解匯率及折溢價等相關風險，審慎進行交易。