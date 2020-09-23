【日盛投顧】台股量縮回測季線

◆盤勢分析

1. 受美國科技股尾盤收高連動，周三台股以小高盤開出，盤中一度站上 12，700 點大關，但因市場交易氣氛低落，加上權值股表價不佳，指數震盪走低，最終加權指數收在 12，583.88 點，下跌 61.63 點，跌幅 0.49%。

2.OTC 指數開平震盪，終場未能站上季線，收在 165.16 點，漲幅 0.04%。目前上方壓力在 168 整數關卡，下方支撐為 160 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收黑 K 棒，但暫時守穩季線支撐。

(2) 量能：成交量再縮至 1737.05 億元，台股短線陷入無量緩跌的格局。

(3) 技術指標：日 KD 指標死亡交叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 188.43 億元；外資 - 116.68 億元、投信 - 18.97 億元、自營商 - 52.78 億元。

IC 設計、太陽能逆勢走強

1.IC 設計：2454 聯發科宣布與愛立信攜手進行 5G 關鍵互通性測試，成功完成全球首批 5G 獨立組網載波聚合互通性測試，聯發科上漲 2%，領軍高價 IC 設計股表態 3529 力旺、3443 創意、4966 譜瑞 - KY、3661 世芯 - KY、2379 瑞昱等都逆勢走高。

2. 太陽能：台股近期連續壓回，太陽能挾政策優勢，周三類股集體上攻，2406 國碩及 6443 元晶、3576 聯合再生、3686 達能股價同步強攻漲停，4934 太極與 6477 安集尾盤收高。

3. 汽車零組件：車用 LED 元件和模組大廠 6288 聯嘉，法說釋出未來 10 年看不到烏雲，周三股價開高走高。

4. 操作建議：國際股市陷入中美貿易、新冠肺炎等因素干擾，呈現大幅震盪；台股連續多天拉回整理，部分個股短線跌幅已深，建議不用在殺低。短線操作可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。