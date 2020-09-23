外資期貨多單中止連4減 現貨調節金融股、反手加碼聯家軍

台股今 (23) 日已為連三天遭三大法人同步賣超，不過，外資今日期貨回補多單，中止連 4 天減碼，現貨方面，金融股成外資提款機，台積電也遭外資及投信聯手賣超，在盤勢震盪下，外資大舉加碼聯家軍成員聯電、欣興、矽統。

外資今日賣超 116.67 億元，呈現連 5 賣，不過期貨淨多單口數中止連 4 個交易日下滑，增加 3108 口，來到 1.34 萬口；投信賣超 18.97 億元；自營商同步賣超 52.77 億元，三大法人聯手賣超 188.42 億元。

外資今日大買聯家軍，買超聯電 1.2 萬張、欣興 3639 張、矽統 3182 張，IC 設計相關松翰 3353 張、頎邦 2993 張，另外，具綠能題材的聯合再生，也獲買超 4336 張。

外資今日也大舉買進避險 ETF，包含元大台灣 50 反 1 5.8 萬張、富邦 VIX 7024 張、富邦台灣加權反 1 1655 張，但也買超元大台灣 50 正 2 2273 張，對多空看法較為觀望。

外資賣超方面，金融股成提款機，新光金遭賣 2.84 萬張、中信金近 1.7 萬張、兆豐金 1.41 萬張、開發金 1.28 萬張、富邦金逾萬張，第一金 6317 張、元大金 4849 張，永豐金、玉山金、華南金也遭提款逾 3000 張。

另外，外資也調節台積電 1.23 萬張，以及航運相關的長榮 1.29 萬張、華航 1.07 萬張。

投信方面，與外資同步買超聯電 8953 張、奇鋐 1559 張，另外，買超逾千張的包含永豐金、開發金、友達；投信賣超方面，除同步賣超台積電 3349 張外，其餘多賣超傳產股，包括長榮、台泥、正隆等。