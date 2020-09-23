〈半導體展登場〉談地緣政治 劉德音：提升自我技術能力因應

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音今 (23) 日表示，過去半導體產業資訊流通自由，但受地緣政治議題影響，未來可能不再如此，成本也將提高，廠商應積極創新，強化技術能力因應。

SEMICON TAIWAN 2020 今日登場，劉德音受邀在大師論壇中，以「The Future of IC Innovation」為題演講。

日月光投控營運長吳田玉向劉德音提問，台積電發展得非常成功，該如何像台積電一樣成功？劉德音回應，更貼近這世代的年輕人，多聆聽、多了解年輕人的想法。

劉德音並說，此次疫情擴散全球，對整個社會帶來改變，讓原本就存在的人工智慧、虛擬實境、擴增實境等技術，重新浮上檯面，人們因此擁抱新科技，走向數位轉型，也推升半導體需求更強勁，有利半導體業者。

吳田玉也問及，面對地緣政治議題，半導體廠商該如何自處。劉德音則說，過去半導體產業資訊流通自由，但受到地緣政治議題影響，美國與中國都在籌建自己的供應鏈，未來可能不會如此自由流通，生產成本也將提高。

劉德音認為，未來廠商不能只停留在原地，享受過去努力得來的成功，而應積極創新，強化技術能力。