鴻海科技日邀請函藏玄機 宣示代工之王轉型擁抱無限商機

鴻海 (2317-TW) 將於 10 月 16 日舉辦「鴻海科技日 HHTD 2020」，而今 (23) 日邀請函出爐，其中也充滿玄機，藉由「3+3=∞」的算式設計，宣示從代工之王轉型的決心，更看好新技術、新產業所帶來的無限商機。

據了解，鴻海此次邀請函文案採「3+3=∞」的算式設計，透過數字融合的創意表現重新定義，呈現將從過去勞力密集的代工之王，逐漸轉型為擅長運用腦力的科技巨擘。

其中，算式設計中的「3+3」源於鴻海三大新興產業，電動車、機器人、數位健康，同時結合 3 大新興技術，人工智慧、半導體、新世代通訊，得出結果「∞」，亦可理解為鴻海展現轉型決心後，對未來所創造的無限可能。

鴻海科技日將於 10 月 16 日在三創生活園區舉行，活動從上午 10 點 18 分開始，一路到下午 3 點，鴻海表示，此次將是集團科技力的初試啼聲，展現轉型決心。

而鴻海副董事長李傑今 (23 日今日出席「SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展」，以「Industrial AI for New Semiconductor Productivity」為主題，分享新半導體生產力中，工業 AI 的應用趨勢，也為鴻海科技日提前暖身。