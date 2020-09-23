〈東洋展望〉供應全台逾60萬劑流感疫苗 估明年需求量再成長

台灣今年四價流感疫苗將於 10 月 5 日開打，東洋 (4105-TW) 睽違兩年搶進市場，將供應全台 55 萬劑公費疫苗及 9.5 萬劑自費流感疫苗，董事長林全認為，在新冠疫苗尚未量產前，明年流感疫苗需求量將超過今年。

林全表示，今年全球面臨兩大挑戰，包括新冠肺炎疫情改變生活型態，以及 10-11 月為流感爆發季節，加上流感與新冠病毒均對呼吸道有致命危險，兩種病毒並存下，將影響民眾健康，儘管今年全台公費與自費流感疫苗約有 700-800 萬劑，較往年增加，但仍無法滿足整體施打需求。

東洋睽違 2 年再度得標公費流感疫苗，將供應 55 萬劑，看準新冠肺炎疫情，帶動民眾施打疫苗需求量提升，今年首度搶進自費疫苗市場，供應 9.5 萬劑。法人估，由於東洋供應病毒變異性較低的疫苗，單價也較高，可望挹注千億元營收貢獻。

林全認為，受到新冠疫情影響，全球各疫苗廠今年全年供貨量年增 15%，仍供不應求，預期新冠疫苗未量產前，明年整體四價流感疫苗需求量，將超過今年。

據巴西研究指出，10 萬名新冠肺炎患者中，若有施打流感疫苗，住院需求降低 8%、呼吸器維持需求降低 18%，又以 10-19 歲最明顯，死亡率降低了 17%；加拿大研究論文顯示，當社區流感疫苗接種普及率提高至 90% 時，新冠病毒確診案例累計數將減少 23%、交叉感染病例則減少 92.9%。