〈東洋股東會〉目標每年海外設立新據點 有利藥品授權談判

台灣東洋 (4105-TW) 今 (12) 日召開股東會，展望後市，董事長林全表示，公司朝三大方向邁進，分別為研發、製造及銷售，銷售方面目標每年都能在海外設立新據點，有助未來與國際大廠洽談授權、代理藥品，不過單一國家布局至少需 2 年時間。

林全指出，目前都朝開發中國家進行布局，其中泰國、越南公司已開始獲利、菲律賓為損平邊緣，其它鎖定韓國、墨西哥、土耳其、印尼等市場。

林全坦言，每個國家法規不同，從藥品進行臨床、藥品申請查驗登記、上市等，除需大筆資金外，布局市場時間至少 2 年，且要忍受早期營運虧損、不確定因素高等，但優勢在於，未來若與國際藥廠洽談藥品專屬代理權，有很多地區可已成為談判條件，規模也較大。

林全指出，公司利基是微脂體與微脂球技術平台，目前已透過該技術，正研發 2 項新藥，分別為多發性硬化症的新藥及治療內分泌的困難學名藥，且帳上現金充裕，可支應新藥研發。

林全表示，學名藥是只要有藥品專利過期，任何廠商都能進行開發，但困難學名藥的技術門檻高、製程複雜，成功機率大於失敗機率，公司除自身研發外，也與國際藥廠合作共同開發，才能加速開發時程。