億載會國際分享平台啟動與加拿大交流會

大台南地區上市櫃公司聯誼協會代表—億載會與加拿大駐台北貿易辦事處攜手於今 (23) 日上午，在億載會甫成立的億載會館辦理「億載會國際分享平臺啟動交流會—加拿大篇」講座活動。

億載會會長吳盈進致力促成國際創新平台與億載會、億載新世代聯誼會兩會會員們的交流機會。今天不僅加拿大駐台北貿易辦事處芮喬丹代表親自出席，也特別透過加拿大駐台北貿易辦事處聯繫 Mitacs（加拿大全國性的非營利組織，亦是連結跨國學研與產業創新合作的推進器），於會中分享加拿大最新新創及產學資訊。大台南地區著名學府—國立成功大學校長蘇慧貞也親自出席活動，並說明校方與加拿大的跨國產學合作方案。

本次交流活動，並特邀億載會第十屆會長—恒耀關係企業吳榮彬董事長就其國際經營經驗與出席貴賓們進行分享。再由加拿大駐台北貿易辦事處羅杜安處長及能元科技 (股) 公司蕭尹章博士分別就「加拿大商務發展情況與投資環境介紹」及「加拿大投資經驗分享」與現場與會貴賓分享。

億載會的此次活動希望藉由台加雙方產官學共同建立國際性的網絡，協助台南的企業吸引人才、了解更多元的創新科技，讓億載會及億載新世代聯誼會兩會會員公司更了解如何邁向國際性市場。