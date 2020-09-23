汎德永業競拍最高得標價381元 9/25起公開申購

進口車商汎德永業 (2247-TW) 初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於今 (23) 日完成開標，最低得標價 270.99 元，最高得標價 381 元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為 285.9 元，高於最低競價拍賣承銷價格的 1.7 倍，而本次汎德永業也將辦理公開申購，承銷價 180 元，公開申購張數共 1914 張 (含過額配售)，公開申購期間為 9 月 25 日至 9 月 29 日，並將於 10 月 5 日公開抽籤，10 月 12 日正式掛牌上市。

汎德永業此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股 8968 張，其中 6,457 張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共 15740 筆，合格投標量 51857 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

汎德永業主要業務為 BMW、MINI 與 Porsche(保時捷) 豪華進口車的銷售與維修保養業務，其中，BMW 的新車銷售數占國內整體市場逾 50%，Porsche 和 MINI 更分別囊括國內 85％與 80％的佔有率，近幾年隨著新車銷售累積數量的攀升，高毛利的維修保養業務也呈現逐年穩定成長趨勢。

汎德永業已連續六年獲利逾 1 個股本，上半年同樣繳出亮眼成績，每股稅後純益 (EPS) 為 6.04 元，年增 48.77％，為近三年最佳表現，第 4 季起隨著旗下銷售品牌 BMW、MINI 與 Porsche 將有多款新車發表，可望持續帶動交車熱潮。

汎德永業將於 9 月 25 日至 9 月 29 日辦理股票公開申購，公開申購張數為 1,914 張，每股承銷價為 180 元，公司並預計於 10 月 12 日正式掛牌上市。