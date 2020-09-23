光隆接獲千萬美元成衣新訂單Q4出貨 挹注下半年營運成長

戶外機能服以及羽絨大廠光隆實業 (8916-TW) 近期取得全球標案型訂單 1000 萬美元，將在今年第四季出貨，可望推升下半年營收超越上半年與去年同期，而隨著產品組合改善，今年三率 (毛利率、營益率與淨利率) 也將可保持在去年水準以上。

光隆受惠成衣訂單陸續回補，以及家紡產品日本主力客戶今年拉貨力道回升挹注，下半年營收、毛利率與營益率都將明顯拉升，估下半年雙率成長幅度，將優於營收。

光隆成衣事業近期已爭取到新的全球標案型訂單，總金額達 1000 萬美元，將在今年第 4 季出貨；隨著疫情趨緩，市場已見到戶外用品需求增加，部份客戶拉貨轉趨積極，如日系客戶已開始回補訂單，將有助今年成衣事業營收維持去年水平。

光隆家紡事業部門方面，日本主力客戶在 2019 年調節庫存結束後，今年已回復拉貨力道，前 8 月出貨已年增逾 40%，下半年進入毛利較高的冬季產品拉貨旺季，家紡營收成長將由負轉正，且受惠羽絨原料價格下滑, 也將進一步推升毛利率。

光隆近年積極轉型到獲利率較高的成衣事業，受惠成衣營收比重上升, 獲利優化效果也更趨明顯，去年營業利益更創下歷史新高。今年成衣營收比重將持續拉升, 再加上家紡毛利率也大幅回溫，預期光隆全年三率 (毛利率、營益率與淨利率) 將可保持在去年水準之上。

光隆第二季稅後純益 1.81 億元，季增 6.93 倍，年減 21.32%，每股純益 1.03 元；上半年稅後純益為 2.04 億元，年減 15.32%，每股純益 1.21 元，光隆預估，下半年旺季效應營收將再成長。