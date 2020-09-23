井琪：5G應用無限可能 遠傳將廣邀策略夥伴探索新藍海

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (23) 日表示，5G 時代開啟無限創新的可能，遠傳將持續精進「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 及雲端技術，擴大 5G 生態圈，與策略夥伴共同探索 5G 新藍海。

SEMICON TAIWAN 2020 今日登場，井琪受邀在大師論壇中，以「5G: Connecting the Dots」為題演講，她說，全球已有 82 個電信業者推出 5G，預計年底會超過 100 個 5G 網路商轉、1.9 億個 5G 用戶，2024 年 5G 用戶更將達到 19 億戶。台灣今年 7 月邁入 5G 時代，且讓產業看見未來機會。

據國際調研機構 DataReportal 調查，台灣智慧型手機使用者中，有 69% 每天使用、81% 隨身攜帶，每人平均安裝 30 個應用程式；遠傳透過數據觀察到，新冠肺炎疫情造成國人無法出國旅遊，國內觀光景點行動上網使用量大幅增加，其中，花東縱谷、澎湖、馬祖等國家風景區，上網流量分別成長了 855%、1083%、746%。

井琪指出，消費者對行動上網需求持續增加，但行動數據與語音需求下降，是電信產業面臨的挑戰，不過，遠傳看到其他 5G 機會，5G 可提供更多企業解決方案，搭配大人物及雲端技術，加上遠傳在智慧製造、遠距診療、AI 欺詐識別耕耘有成，期待能與各行各業的更多策略夥伴攜手合作。

遠傳在台東縣打造全國第一個遠距診療服務，包括蘭嶼、綠島在內的台東縣 11 處衛生所遠距診療已正式開診，將衛生所與 100 公里外的醫學中心連結起來，服務範圍包括 11 個鄉鎮、2.6 萬戶家庭，使得 7 萬人受惠，開診至今已完成 900 多次的遠距診療服務，以網路取代馬路，達成「醫療零偏鄉」的目標。

智慧製造方面，遠傳、台達電子、台灣微軟攜手共同打造全國第一個 5G 智慧工廠，透過 AGV 無人搬運車、AOI 瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網與混合實境科技三大應用，於生產線建立智慧物流調度系統、實踐遠端廠房管理，策略夥伴們以最創新的技術打造 5G 垂直場域，為智慧製造劃下一道新舊時代的分水嶺。

井琪也分享遠傳透過大數據、人工智慧技術揪出詐騙犯的實績，從源頭攔截高達 99% 以上詐騙簡訊甚至獲刑事警察局頒獎表揚。

論壇上與井琪共同交流的產業領袖包括台積電董事長劉德音、鴻海科技副董事長李傑、意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery、美光全球執行副總裁 Manish Bhatia、井琪、Lam Research 總裁暨執行長 Tim Archer，跨業跨界領袖間共同討論在機會風險並存的時代，如何透過 AI 及 5G 科技，引導未來無限創新的可能。