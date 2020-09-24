〈台股盤中〉跟進美股修正放量重挫逾200點 待主流歸隊

受科技股領跌、美股大幅修正衝擊，主要亞股今 (24) 日全面陷入回檔整理，台股指數開盤跌近百點，隨後開低走低，盤中跌點超過 200 點，跌破季線和 12400 點關卡支撐，預估成交值放大至近 2400 億元，盤面上除了部分個股零星表態，多數走弱，不過，分析師認為，高價股跌幅並未太重，大盤弱中透強，等待主流歸隊。

從 50 大權值股來看，僅不到 5 檔處在紅盤上，和泰車跌逾 4% 較重，台灣高鐵和中租 - KY 跌逾 3%，華碩、富邦金、矽力 - KY、上海商銀、豐泰、研華、正新、南亞、台塑化、彰銀、元大金、中鋼、玉山金、合庫金和統一超等均跌逾 2%。

台積電、台達電、台泥、瑞昱、廣達、亞泥、開發金、日月光投控等均跌逾 1.5%，權值股中無論電金傳產大多數走弱，成為主要壓盤來源。

從高價股來看，500 元以上的高價股中，僅富邦媒和寶雅力守紅盤上，反觀祥碩重挫逾 5%，信驊、譜瑞 - KY 和鈊象均跌逾 3%，昇佳電子、精測和亞德克 - KY 跌逾 2.5%，而股王大立光跌 0.5% 左右。

細族群方面，多數走弱，太陽能族群漲多賣壓加重，太極和新晶投控跌超過半根停板，達能、聯合再生跌 4% 上下，國碩和元晶跌 3% 上下，中美晶跌逾 1.5%。筆電族群同樣漲多回跌，微星跌 4% 左右，華碩、技嘉跌逾 2%。

化纖族群陷入整理，三洋紡重挫 8%，力麗和力鵬跌 4% 上下，中纖和東聯跌超過 3%，遠東新、南紡、新纖、集盛跌逾 1%。砷化鎵族群表現也轉弱，宏捷科跌逾 3%，穩懋和全新跌逾 2%，聯亞、環宇 - KY 跌逾 1%。

元大投顧認為，儘管上周在台積電帶領下台股一度向 13000 點叩關，但在美科技股震盪拉回、新冠肺炎於歐洲捲土重來以及兩岸緊張情勢升溫等因素干擾下，台股買盤迅速縮手，居高思危的觀望氣氛瞬間將多頭氣焰澆熄，台股目前仍不脫上有壓、下有撐的盤整格局。

元大投顧進一步表示，大盤可說是群龍無首，資金只能轉往低股價與低位階的雞蛋水餃股點火，對盤面人氣的維繫而言並無太大作用。