〈台股盤前〉美股狂瀉 台股季線難保 下檔看兩大支撐點

台股昨 (23) 日摜破 12600 點大關，一度大跌 97.44 點、跌破季線，終場跌勢收斂，收在 12583.88 點，季線約 12570 點失而復得。不過，美股四大指數今晨持續大跌，那斯達克指數更重挫超過 3%，恐為今天台股盤勢埋下隱憂，季線恐不保，下檔支撐可看整數關卡 12500 點與 8 月 20 日長黑 K 收盤價 12362 點。

外資昨日連五賣、並擴大賣超至 119 億元，累計五日共賣超 384 億元、今年以來賣超達 6596 億元，不過期貨淨多單口數中止連 4 個交易日下滑，增加 3108 口，來到 1.34 萬口。

美股今晨在科技股狂跌下，道瓊指數下跌 525.05 點，或 1.92%，收 26,763.13 點。標普 500 指數下跌 78.65 點，或 2.37%，收 3,236.92 點。那斯達克指數下跌 330.65 點，或 3.02%，收 10,632.99 點。費城半導體指數下跌 53.57 點，或 2.46%，收 2,126.69 點。

今天觀盤重點，台積電董事長劉德音昨日表示，未來半導體技術發展將跳脫奈米製程節點的陳述，未來每兩年能源效率就會持續倍增，目前還看不到停止的跡象；也就是半導體效能每二年倍數提升。此外，談到地緣政治，他說，過去半導體產業資訊流通自由，但受地緣政治議題影響，未來可能不再如此，成本也將提高，台灣廠商應更積極創新，並提升自我技術能力，整體來看，對台灣半導體產業反而是有利局面。

鴻海預計 10 月 16 日首度舉辦鴻海科技日（HHTD），昨日發出邀請函，除大秀鴻海集團研發實力，並展現鴻海轉型升級計畫中，扮演關鍵角色的半導體領域布局進展。

財政部與台新金控 (2887-TW) 的彰銀案 (2801-TW) 糾葛了 15 年，雖然台新金昨天發布聲明表示對市場傳出將由寶佳、公股機構接手台新金持有的 13% 彰銀股份「全無所悉」，但是據了解，大約兩周前，財政部官員確實找上寶佳副董林家宏，且已有初步共識，將由寶佳將接手 5% 股權，而公股機構接手 8%，此案已進入洽談買家階段，只待談妥價格。

整體來說，近期新台幣漲不停，市場擔憂多數上市櫃公司將出現匯損，衝擊今年第 3 季財報表現，加上國際股市拖累，使得市場氣氛偏空，台股跌破短期均線後，今日季線恐怕也難保，技術指標修正恐延續，預期短線盤勢將陷入震盪偏弱整理。

