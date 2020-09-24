因華將認列千萬元里程碑金 全年營收有望創新猷

因華 (4172-TE) 旗下口服胰島素新藥 N11005，近期完成毒理試驗及人體學術臨床鉗夾試驗，依授權合約取得 150 萬美元 (約新台幣 4350 萬元) 里程碑金，法人估，全年營收將上看 1.4 億元，創新猷。

因華表示，中國糖尿病市場規模上看 50 億美元，並透過旗下技術平台 OralPAS Pro 開發出口服胰島素 N11005，並與香港南北兄弟藥業投資公司及東陽光集團共同合作，進軍中國市場。

依照三方合約，因華今年上半年完成首個里程碑目標，包括完成 N11005 毒理試驗及人體學術臨床鉗夾試驗，並已收到 150 萬美元里程碑金，預計 N11005 從開發到上市，總計可收取 1200 萬美元里程碑金與未來銷售權利金。

因華指出，據 N11005 試驗結果顯示，有效降低血糖、具有安全性且無其他作用，目前將依據此試驗結果，預計 2021 年展開臨床一期試驗。

因華除口服胰島素外，另一項產品口服抗癌用藥 D07001，採低劑量口服節拍式療法，受試者每週口服 3 天，藉此減少腫瘤血管增生、抑制瘤細胞生長及促進自體免疫功能，有別於傳統以最大劑量細胞毒殺式化療，可長期服用，該藥品預計今年下半年可望在台灣起動二期臨床試驗。