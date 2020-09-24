〈台灣大拚5G〉加速基礎建設 5G資本支出高峰估落在今年

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (24) 日表示，5G 基地台建設速度與數量，已超越原先規劃，估 5G 資本支出高峰將落在今年，明年則會大幅度減少。

台灣大日前訂出 5G 基地台數量目標，今年底將達 4000 座、三年內上看 1 萬座，林之晨表示，依照目前 5G 建設速度來看，已超越當初計畫，再者，市場對 5G 需求反應佳，尤其 8 月 5G 用戶數月增 20%、9 月申辦量同樣表現不俗，因此，近期將持續擴增基地台。

為加速 5G 基地台數量，台灣大日前再追加今年 5G 資本支出，一口氣從 145 億元調升至 203.98 億元，林之晨認為，資本支出高峰將落在今年，不排除部分資金遞延至明年，不過明年整體資本支出金額仍低於今年。

至於資費，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪多次提到，5G 吃到飽資費 1399 元為跳樓價，對此，林之晨認為，1399 元為合理定價且合乎企業回收定位，以台灣大用戶來看，半數以上選擇 1399 元，顯示資費符合需求。

台灣大將於 10 月 17 日舉辦「台灣大日月潭花火音樂會」，以能所不能為概念，首次邀請歌手閻奕閣強勢加盟、四度站台的卓義峰及台灣首席男高音王典，將共同演繹超過 21 首曲目。