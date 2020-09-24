〈散裝旺季到〉運價穩、需求揚 裕民、新興營運有看頭

散裝航運即將步入第 4 季傳統旺季，近來 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 轉強，反映 BCI 指數 (波羅的海海岬型指數) 一周強彈約 18%，法人認為，海岬型期租雖因 6 月下旬載運需求開出後衝高而走低，但維持近年均值之上，巴拿馬型也維持近年均值之上，加上超靈便型穀物載運需求持續走升，有利航商表現，看好裕民 (2606-TW) 和新興 (2605-TW) 下半年展望。

由於巴西載運需求減弱，8-9 海岬型期租自 8 月初緩步走跌，不過，法人指出，目前期租約 16000 美元，仍高於近 3 年均價約 15000 美元水準，至於巴拿馬型和超靈便型期租則受惠中國自美國進口穀物貨量成長，預料載運需求熱度有望延續至第 4 季。

法人進一步表示，巴西淡水河谷上半年出貨鐵礦砂 1.27 億噸，全年預估將出 3.1 至 3.3 億噸，亦即下半年上看 2 億噸，等於下半年載貨需求有望較上半年成長 50%。

其中，船隊主要是海岬型與巴拿馬型為主的裕民，由於船隊約 70% 為現貨船，經營靈活，法人看好在運價走揚之際最為受惠。

另一方面，也有法人看好新興，新興約 25% 營收來自油輪收益，儘管第 3 季至今日租均價降至 19200 美元，但因新興油輪採簽約營運，合約價目前仍遠高於現貨價表現，加上明年整體散裝供需結構也逐漸轉佳，有助於支撐運價表現。

據海運諮詢機構 Clarkson 預估，今年供給成長 3%、需求衰退 4.1%，仍呈現供過於求的狀況，不過，因新造船訂單仍維持低檔，明年供給成長僅 1%，反觀需求有望成長 5.1%，供需結構朝正面發展。