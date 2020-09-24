〈台灣大拚5G〉林之晨：5G商業模式多元 將著重發展B2B2C模式

進入 5G 時代，市場看好，企業客戶具有潛在龐大商機，也是電信商積極發展方向，不過，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (24) 日表示，5G 會發展出不同商業模式，相比其他業者專注在 B2B 的企業客戶，台灣大主要發展是 B2B2C 或 B2C 模式。

林之晨指出，台灣大積極發展 B2B2C 商業模式，包括旗下 MOMO 電商平台導入智慧倉儲、攜手富邦悍將展開超 5G 應用，及與全球 GPU 顯示晶片 NVIDIA 合作，打造雲端遊戲平台等。

林之晨強調，台灣有上百家企業，儘管 5G 可望推動數位轉型，但各企業仍會選擇適合的商業模式，因此從台灣大角度來看，不會聚焦在 B2B 的企業客戶上，而是選擇策略合作。

自廣達 (2382-TW) 董事長林百里拋出 6G 議題後，電信界也掀起討論，林之晨指出，6G 相關應用可能要 7、8 年才可開始研究，目前應關心第二波頻譜釋照，尤其國際上 3300-3800MHz 頻段為主流頻段，期盼政府能跟上國際趨勢。

林之晨表示，台灣大在 3.5GHz 頻段取得 60M 頻寬，足以應付未來 3-5 年使用需求，且 5G 不只是行動網路，還有其他期可能性，因此不應一昧的擴張行動網路容量，而是採取平衡的策略。